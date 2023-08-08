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КліматСвіт

Липень 2023 визнали найспекотнішим місяцем в історії

Анастасія Шепелева
3 год. тому

За даними європейської кліматичної обсерваторії, липень побив температурний рекорд, встановлений чотири роки тому. На поверхні Світового океану також зафіксували новий температурний максимум.

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Спека в США
Спека в СШАФото: Richard Ellis/ZUMA Wire/IMAGO

Липень 2023 року став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень на Землі, повідомила у вівторок, 8 серпня, кліматична обсерваторія Європейського Союзу Copernicus.

За її даними, середня температура в липні була на 0,33 градуса за шкалою Цельсія вищою, ніж попередній рекорд, встановлений у липні 2019 року. В порівнянні з середнім показником 1991-2020 років, місяць був теплішим на 0,72 градуса Цельсія, а в порівнянні з доіндустріальним часом - на 1,5 градуса.

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Новий температурний рекорд на поверхні Світового океану

Світовий океан також встановив новий температурний рекорд, що викликає занепокоєння щодо подальшого впливу на клімат планети, морське життя та прибережні громади, пише агенція AFP. 30 липня температура поверхні Світового океану піднялася до 20,96 градуса, тоді як попередній рекорд становив 20,95 градуса - в березні 2016 року. 

За словами заступниці директора Служби зміни клімату Copernicus Саманти Берджесс, нові історичні рекорди "мають жахливі наслідки як для людей, так і для планети, яка піддається все частішим та інтенсивнішим екстремальним явищам". "Навіть якщо це лише тимчасове явище, воно свідчить про нагальність амбітних зусиль зі скорочення глобальних викидів парникових газів, які є основною причиною цих рекордів", - зауважила вона.

В ООН закликають до негайної боротьби зі змінами клімату

Останніми тижнями періоди найсильнішої спеки спостерігалися особливо в регіоні Середземного моря, на півдні США та в деяких регіонах Китаю. 40-градусна спека в Греції та Алжирі спричинила сильні лісові пожежі. Експерти переконані, що така спека була б неможлива без зміни клімату, спричиненої діяльністю людини.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш заявив, що "ера глобального потепління завершилася, настала ера глобального кипіння". Він закликав світову спільноту до швидких і радикальних заходів у боротьбі з кліматичними змінами, щоб уникнути катастрофи.

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