Лісові пожежі: На грецькому Родосі евакуювали 19 тисяч людей

На грецькому острові Родос шостий день тривають лісові пожежі, близько 19 тисяч людей евакуювали. У Греції не спадає спека: 23 липня температура в Афінах сягне 43 градусів, а на рівнинах центральної Греції - 45 градусів.

На грецькому острові Родос евакуювали близько 19 тисяч людей через лісові пожежі, які тривають вже шостий день. Про це повідомляє агенція Associated Press із посиланням на владу Греції, у неділю, 23 липня.

У грецькому міністерстві з питань зміни клімату та цивільного захисту заявили, що це "наймасштабніша евакуація від лісової пожежі в країні". За даними місцевої поліції, 16 тисяч людей було евакуйовано суходолом і три тисячі морем з 12 сіл і кількох готелів. Частину евакуйованих, зокрема туристів, розмістили в інших готелях, спортзалах і конференц-центрі.

Шістьох людей госпіталізували з респіраторними проблемами, але вже відпустили з медичних закладів. Про жертв внаслідок пожежі наразі не повідомляється.

Міністерство закордонних справ Греції оголосило, що координує свої дії з посольствами, щоб допомогти тим, хто міг втратити свої проїзні документи під час евакуації. Всю східну частину центральної і південної Греції, острови Евія і Родос, а також значні території на південному заході країни визначили категорією 5 - найвищою за ризиком виникнення пожеж. Ще одна частина Греції віднесена до категорії 4, що означає дуже високий ризик.

В ліквідації пожежі бере участь авіація

До ліквідації лісової пожежі залучені 266 пожежників, 49 машин, п'ять гвинтокрилів та 10 літаків - сім грецьких, два турецьких і один хорватський. Очікується, що ще 15 літаків прибудуть пізніше 23 липня.

У гірській частині Родосу, де активно палає, пожежники намагаються зупинити розповсюдження полум'я на прилеглі густі ліси. На південний захід від курорту Кіотарі, де 22 липня проводилася основна евакуація, викопали траншею, щоб вогонь не перекинувся на інше приморське селище, Геннаді.

Погода в Греції залишається спекотною - до полудня температура вже досягла 38 градусів за Цельсієм. Очікується, що 23 липня температура в столиці, Афінах, сягне 43 градусів, а на рівнинах центральної Греції - 45 градусів.

У зв'язку з природним катаклізмом авіакомпанія Jet2 скасувала всі рейси на Родос 23 липня. Натомість п'ять літаків авіаперевізника полетять на острів пустими, аби забрати туристів назад до Великобританії. Туристична група TUI також скасувала всі вихідні рейси на грецький острів до 25 липня включно, їхні пасажири повернуться додому запланованими рейсами.

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