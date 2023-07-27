Нинішній липень стане найспекотнішим місяцем в історії

На думку метеорологів, нинішня спека не має аналогів у минулому тисячолітті. Генсек ООН заявив, що "ера глобального потепління завершилася, настала ера глобального кипіння".

Нинішній липень стане, найімовірніше, найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень. За перші три тижні поточного місяця середні загальносвітові температури через періоди спеки в багатьох регіонах уже значно перевищили середні показники минулих років, повідомила Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) і європейська програма дистанційного зондування Землі Copernicus у четвер, 27 липня.

За словами директора Copernicus Карло Буонтемпо, температури нинішнього липня разюче відрізняються від метеоданих, що реєструються з 1940-х років. Отримані дані свідчать про те, що нинішні температури "не мають аналогів у нашій історії останнього тисячоліття і, ймовірно, безпрецедентні навіть для минулих ста тисяч років", сказав він.

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Періоди найсильнішої спеки

Останніми тижнями періоди найсильнішої спеки спостерігалися особливо в регіоні Середземного моря, на півдні США і в деяких регіонах Китаю. 40-градусна спека в Греції та Алжирі спричинила сильні лісові пожежі. Експерти переконані, що така спека була б неможлива без зміни клімату, спричиненої діяльністю людини.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що "ера глобального потепління завершилася, настала ера глобального кипіння". Він закликав світову спільноту до швидких і радикальних заходів у боротьбі з кліматичними змінами, щоб уникнути катастрофи.

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