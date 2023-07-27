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Нинішній липень стане найспекотнішим місяцем в історії

Сергій Ромашенко | Анастасія Шепелева
1 год. тому

На думку метеорологів, нинішня спека не має аналогів у минулому тисячолітті. Генсек ООН заявив, що "ера глобального потепління завершилася, настала ера глобального кипіння".

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Антоніу Гутерріш
Антоніу ГутеррішФото: Ed Jones/AFP

Нинішній липень стане, найімовірніше, найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень. За перші три тижні поточного місяця середні загальносвітові температури через періоди спеки в багатьох регіонах уже значно перевищили середні показники минулих років, повідомила Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) і європейська програма дистанційного зондування Землі Copernicus у четвер, 27 липня.

За словами директора Copernicus Карло Буонтемпо, температури нинішнього липня разюче відрізняються від метеоданих, що реєструються з 1940-х років. Отримані дані свідчать про те, що нинішні температури "не мають аналогів у нашій історії останнього тисячоліття і, ймовірно, безпрецедентні навіть для минулих ста тисяч років", сказав він.

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Періоди найсильнішої спеки

Останніми тижнями періоди найсильнішої спеки спостерігалися особливо в регіоні Середземного моря, на півдні США і в деяких регіонах Китаю. 40-градусна спека в Греції та Алжирі спричинила сильні лісові пожежі. Експерти переконані, що така спека була б неможлива без зміни клімату, спричиненої діяльністю людини.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що "ера глобального потепління завершилася, настала ера глобального кипіння". Він закликав світову спільноту до швидких і радикальних заходів у боротьбі з кліматичними змінами, щоб уникнути катастрофи.

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Аномальна спека у Європі

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