В ЄС з 2035 року заборонять продаж авто з СО2 викидами

Єврокомісія обіцяє запровадити додаткові положення, які зроблять винятки для автівок з двигунами внутрішнього згоряння, які працюють на електропаливі.

Міністри енергетики країн-членів Євросоюзу у вівторок, 28 березня, ухвалили остаточне рішення підтримати заборону продажу нових автівок, що продукують шкідливі викиди діоксиду вуглецю, з 2035 року.

Закон вимагає від всіх виробників автівок з 2030 року знизити викиди СО2 транспортних засобів на 55 відсотків, а з 2035 року - повністю від них позбавитися.

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Виняток для авто на електропаливі

Як зазначає агенція Reuters, Європейська Комісія пообіцяла запровадити додаткові положення, що зроблять винятки для автівок з двигунами внутрішнього згоряння, які працюють лише на електропаливі. Йдеться про вид синтетичного палива, який можна виробляти з води та вуглекислого газу, видобутого з повітря за допомогою відновлюваних джерел енергії.

Відповідну пропозицію висунув міністр транспорту Німеччини Фолкер Віссінґ (Volker Wissing), виступивши проти ухвалення документу в чинній редакції, пише агентство dpa. Без додаткових положень, погоджених між Брюсселем та Берліном, всі країни-члени ЄС були б змушені припинити реєстрацію всіх автівок з двигунами внутрішнього згоряння з 2035 року.

Попередні домовленості від осені 2022 року, що дозволяли в ЄС після 2035 року лише випуск і реєстрацію автомобілів без шкідливих викидів, була призупинена після того, як Німеччина в останню хвилину висунула заперечення і наполягала на додаткових нормах. Для ФРН це - вкрай болюче питання, адже потужний німецький автопром - флагман німецької економіки. А цілковитий перехід на електромобільність може призвести до істотного скорочення обсягів виробництва й виробничих потужностей, бо електрокари потребують значно менше компонентів та деталей, ніж авто з ДВЗ.