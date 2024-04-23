Британія почне депортувати нелегальних мігрантів у Руанду

Руанда прийматиме нелегалів, які прибувають у Великобританію, в обмін на мільйонні інвестиції з боку британського уряду.

Верхня палата парламенту Великобританії ухвалила у вівторок, 23 квітня, законопроєкт про депортацію в Руанду нелегальних мігрантів.

Раніше прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак наполягав, аби парламент засідав стільки, скільки буде потрібно для затвердження закону до 23 квітня. "Без жодних "але" і "якщо". Ці рейси вирушать до Руанди", - казав він.

Законопроєкт, уже схвалений обома палатами парламенту, набуде чинності після підписання королем Карлом III.

Згідно з документом, усіх мігрантів, які незаконно в'їхали до країни, висилатимуть комерційними авіарейсами в Руанду, де вони зможуть попросити притулку.

Мігранти в обмін на інвестиції для Руанди

Ініціативу вперше анонсував колишній прем'єр Британії Борис Джонсон у 2022 році. Угода передбачала, що Руанда прийматиме нелегалів, а за це отримає від британського уряду мільйонні інвестиції для розвитку економіки.

Ініціатива Джонсона, який хотів таким чином перекрити щорічний потік десятків тисяч нелегалів через небезпечну протоку Ла-Манш і знищити бізнес контрабандистів з транспортування людей, спричинила шквал критики в британському суспільстві та країнах Європейського Союзу.

У червні 2022 року перший авіарейс, яким британська влада хотіла вислати в Руанду 30 нелегальних мігрантів, скасували в останній момент через постанову Європейського суду з прав людини.

Нинішній прем'єр Сунак 22 квітня пообіцяв відправити перші рейси з депортованими вже в липні.