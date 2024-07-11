Залужний приступив до роботи посла України у Великобританії

Пріоритетом своєї діяльності на дипломатичній посаді Валерій Залужний назвав перемогу України у війні, розв'язаній проти неї Росією.

Колишній головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний у четвер, 11 липня, вручив копії вірчих грамот представниці міністерства закордонних справ Великобританії та приступив до виконання обов'язків посла України в Лондоні.

"Перемога України у війні з російським агресором залишається головним пріоритетом моєї діяльності і діяльності посольства", - написав він у Telegram.

У самому посольстві додали, що надалі працюватимуть над зміцненням двосторонніх відносин зі Сполученим Королівством. "Ми докладемо всіх зусиль, аби посилити політичну та економічну підтримку, будемо опікуватись захистом прав та інтересів наших громадян", - ідеться на сторінці дипломатичної установи у Facebook .

Як Залужний став послом

Залужний був головнокомандувачем ЗСУ з липня 2021 року до лютого 2024 року. Президент України Володимир Зеленський пояснив його заміну на Олександра Сирського "перезавантаженням менеджменту армії". Водночас самого Залужного він нагородив званням Героя України.

Згодом начальник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов дав зрозуміти, що в роботі головнокомандувача були прорахунки. "Якщо все добре, і чудово, і все робиться правильно, то чому тоді ми опинилися в тій ситуації, що є?" - сказав він в інтерв'ю CBC News у лютому.

У травні президент звільнив Залужного з військової служби і призначив послом у Великобританії.