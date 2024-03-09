Залужний не пройшов ВЛК і подав рапорт про звільнення - ЗМІ

Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний взимку був визнаний ВЛК непридатним до служби, пише видання ZN.ua. Тоді ж Залужний написав рапорт на звільнення з військової служби.

Колишній головнокомандувач збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний ще взимку був визнаний військово-лікарською комісією (ВЛК) непридатним до служби. Він також у лютому подав рапорт про звільнення з військової служби. Про це пише у суботу, 9 березня, українське видання ZN.ua з посиланням на власні джерела.

Читайте також: З генералів у дипломати: що означає призначення Залужного послом у Великобританії

За даними видання, після звільнення зі своєї посади рішенням президента Володимира Зеленського Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони. Проте жодної значимої військової посади, адекватної рівню підготовки і досвіду Залужного, міністр оборони Рустем Умєров не запропонував, як не запропонував її раніше і президент Зеленський, зазначають у виданні. За цих умов генерал Залужний ухвалив рішення звільнитися з військової служби, щоб мати можливість і право зайнятися іншою справою. Чи підписав рапорт міністр оборони після оголошення президентом наміру направити Валерія Залужного послом у Лондон, видання з'ясувати не змогло.

Нагадаємо, 7 березня президент України погодив призначення Залужного на посаду посла України у Великобританії. Тепер очікується згода британської сторони, лише після неї може бути підписаний відповідний указ. Зеленський, коментуючи це рішення, заявив, що Залужний бачив для себе саме дипломатичний напрямок подальшої роботи.

Звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ

8 лютого Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ і призначив замість нього Олександра Сирського. Тоді президент запропонував Залужному "бути й надалі разом у команді Української держави".

Згодом президент пояснив це рішення необхідністю "перезавантаження в менеджменті високопосадовців армії". "Є деякі речі, які не змінювалися останнім часом. Ми маємо бути швидшими. Це означає, ми маємо позбутися всієї бюрократії, яка в нас є. У нас немає іншого шансу", - зазначив тоді Зеленський.