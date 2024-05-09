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Зеленський звільнив Залужного з військової служби

Віолетта Чайковська
9 травня 2024 р.

Колишній головком ЗСУ звільнений за станом здоров'я, але має право носити військову форму.

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Володимир Зеленський і Валерій Залужний
Зеленський і ЗалужнийФото: Ukrainian Presidential Press/AFP

Президент України Володимир Зеленський звільнив колишнього головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного з військової служби.

Як ідеться в указі №309 від 8 травня, генерал Залужний звільнений з військової служби "у відставку за станом здоров'я з правом носіння військової форми одягу".

Залужний - герой України, непридатний до служби, майбутній дипломат

Залужний був головком ЗСУ з липня 2021 року. 8 лютого цього року Зеленський звільнив його та замінив на Олександра Сирського. Він пояснив це рішення необхідністю "перезавантаження менеджменту армії". Наступного дня президент присвоїв Залужному звання Героя України.

7 березня Зеленський погодив призначення Залужного послом України у Великобританії. Відповідний указ президента може бути підписаний після отримання згоди британської сторони, що зазвичай займає кілька місяців. Коментуючи це рішення, Зеленський запевнив, що Залужний бачив для себе саме дипломатичний напрямок подальшої роботи.

9 березня видання "Дзеркало тижня" написало, що ще взимку військово-лікарська комісія визнала Залужного непридатним до служби, і в лютому він подав рапорт на звільнення з військової служби, щоб мати можливість і право зайнятися іншою справою.

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