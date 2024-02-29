Буданов натякнув на прорахунки в роботі Залужного

Начальник Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України Кирило Буданов дав зрозуміти, що підтримує рішення президента Володимира Зеленського звільнити Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ).

Відповідну заяву він зробив під час інтерв'ю для канадського мовника CBC News , оприлюдненого 28 лютого.

У розмові з журналістами Буданов поставив риторичне запитання: "Якщо все добре, і чудово, і все робиться правильно, то чому тоді ми опинилися в тій ситуації, що є?".

Коментуючи інформацію ЗМІ про нібито явний розкол між Зеленським і Залужним, Буданов сказав, що навряд чи між чоловіками можуть бути особисті розбіжності, коли один з них - прямий підлеглий іншого.

Буданов: Кремль знав про плани контрнаступу ЗСУ

Щодо заяви Зеленського, що "план контрнаступу України в 2023 році був відомий росіянам ще до його початку", Буданов сказав, що не говоритиме більше, ніж президент. Водночас він додав: "У нас була, скажімо так, інформація, докази того, що ці плани стали відомі РФ. Це серйозна проблема, і ми вживаємо певних заходів".

Іншим питанням, якого торкнувся Буданов, стали плани РФ щодо війни проти України. За його даними, у Кремлі воліли б замороження нинішнього конфлікту. "Росіяни були б дуже раді заморозити все так, як є зараз, щоб змусити нас визнати захоплену ними територію російською. І вони святкували б свою перемогу", - сказав він, але додав, що "цього ніколи не станеться".

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