Буданов анонсував "нові сюрпризи" для Росії в Криму

Начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна повинна контролювати акваторію Чорного моря та бути присутньою в Криму для успішної оборони і контрнаступу, і анонсував "нові сюрпризи" для російської сторони.

Спротив населення у Криму російським військам "не вщухав ні на мить, незважаючи на репресії", а успіхами на півострові Україна завдячує місцевим мешканцям. Про це заявив начальник головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України Кирило Буданов у відеозверненні до десятої річниці анексії Криму, оприлюдненому на його сторінці у Facebook у неділю, 25 лютого.

"Нашими успіхами ми надзвичайно завдячуємо мешканцям українського Криму, які не лише посилили опір окупантам, але й знаходять можливість відслідковувати усю оперативну обстановку на півострові і якнайшвидше передавати цю інформацію нам", - сказав він.

Водночас Буданов наголосив, що для успішної оборони та контрнаступу Україна повинна контролювати акваторію Чорного моря та бути присутньою на півострові.

"Росія втратила чверть своїх кораблів і змушена була виводити свій флот на узбережжя Кавказу, передислоковувати авіацію, бо аеродроми та військові об’єкти Криму постійно перебувають під нашим вогневим впливом", - додав начальник ГУР.

Він також нагадав, що ГУР обіцяло, що в 2023 році українські спецпризначенці будуть у Криму, і ця обіцянка була виконана.

"Ворогів очікують нові сюрпризи, і я б не рекомендував цивільному населенню користуватись так званим "Кримським" мостом", - також заявив Буданов у зверненні.

Буданов про РФ: Режим сам по собі не розхитається

Водночас Україна має працювати і над тим, щоб в Росії змінився режим влади, переконаний Буданов. Під час виступу на форумі "Україна. Рік 2024" у неділю, 25 лютого, він застеріг, що не варто очікувати, що режим у РФ "розхитається сам по собі".

"Без нашої допомоги це нереально абсолютно", - сказав він, наголосивши, що чинний режим становитиме загрозу для України та для світу доти, доки він буде сталим, і Україна має працювати над його видозміною.

"Чим більше Росія буде вести проти нас відкриту війну, тим більше всіляких подій буде відбуватися на її території…Дії, які ми будемо робити - це продовження тих операцій, які тривають зараз, нарощування їхнього обсягу, темпу, що багато в чому залежить від спроможності нашого оборонно-промислового комплексу. Але, на щастя, він розвивається досить-таки потужно останнім часом", - сказав Буданов.