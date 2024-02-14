Цезарь Куников: Україна підтвердила знищення корабля в Криму

Генштаб ЗСУ підтвердив інформацію про знищення великого десантного корабля РФ "Цезарь Куников". ГУР показало, як його підбили морські дрони Magura V5 поблизу окупованої Алупки.

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) підтвердив вранці в середу, 14 лютого, знищення російського великого десантного корабля (ВДК) "Цезарь Куников" проєкту 755.

Корабель уразили в Чорному морі біля берегів окупованого Криму неподалік міста Алупка.

У Головному управлінні розвідки міністерства оборони (ГУР МО) показали відео атаки корабля ударними морськими дронами Magura V5.

Внаслідок ударів "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. "Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала", - додали в ГУР.

Розвідники зазначили, що цей ВДК був одним із найновіших російських суден. Він міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Використовувався Росією під час воєн в Грузії, Сирії та Україні.

"Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому", - зазначили в розвідці.

Другий ВДК за два місяці

"Цезарь Куников" став вже другим ВДК проєкту 755, який Україна знищила протягом двох місяців - 26 грудня затопили російський "Новочеркасск".

Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну Чорноморський флот РФ втратив тепер уже чотири великі десантні кораблі.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив в ефірі "Радіо Свободи", що після знищення "Цезаря Куникова" в Чорному морі "в строю" залишається п'ять російських ВДК, ще чотири - на ремонті.