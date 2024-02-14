Цезарь Куников: Україна підтвердила знищення корабля в Криму

Цезарь Куников: Україна підтвердила знищення корабля в Криму14 лютого 2024 р.
Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) підтвердив вранці в середу, 14 лютого, знищення російського великого десантного корабля (ВДК) "Цезарь Куников" проєкту 755.
Корабель уразили в Чорному морі біля берегів окупованого Криму неподалік міста Алупка.
У Головному управлінні розвідки міністерства оборони (ГУР МО) показали відео атаки корабля ударними морськими дронами Magura V5.
Внаслідок ударів "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. "Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала", - додали в ГУР.
Розвідники зазначили, що цей ВДК був одним із найновіших російських суден. Він міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Використовувався Росією під час воєн в Грузії, Сирії та Україні.
"Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому", - зазначили в розвідці.
Другий ВДК за два місяці
"Цезарь Куников" став вже другим ВДК проєкту 755, який Україна знищила протягом двох місяців - 26 грудня затопили російський "Новочеркасск".
Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну Чорноморський флот РФ втратив тепер уже чотири великі десантні кораблі.
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив в ефірі "Радіо Свободи", що після знищення "Цезаря Куникова" в Чорному морі "в строю" залишається п'ять російських ВДК, ще чотири - на ремонті.