Після удару ЗСУ по "Новочеркасску" 33 моряки зникли безвісти

Внаслідок удару Збройних сил України (ЗСУ) по великому десантному кораблю "Новочеркасск" Чорноморського флоту РФ у порту Феодосії в анексованому Криму щонайменше 33 моряки зникли безвісти, 19 поранені, пише в середу, 27 грудня, російський Telegram-канал Astra з посиланням на джерела.

За його даними, в момент атаки на борту перебували 77 моряків, а корабель внаслідок удару повністю вигорів і затонув. Раніше паблік "Крымский ветер" писав, що на кораблі "десятки загиблих і поранених, автомобілі швидкої допомоги мотаються туди-сюди".

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Радіо Свобода" в середу зазначив, що екіпаж цього корабля складає близько 80 осіб, водночас наслідки удару ще верифікуються, бо проводити розвідку на окупованій території складно. "Думаю, з часом ми отримаємо хоча б приблизні цифри, як це було насправді", - сказав він.

Ще в день удару, 26 грудня, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат казав, що, швидше за все, "Новочеркасск" не підлягає відновленню. "Ми бачимо наскільки потужний був вибух, яка була детонація. Після такого вижити кораблю вкрай важко", - зазначив він. Що саме здетонувало на судні, стане відомо пізніше, додав він. За поки що непідтвердженою інформацією, корабель міг привезти з Новоросійського порту чергову партію іранських ударних дронів Shahed.

Так званий "глава" окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що внаслідок атаки загинув один і дістали поранення четверо цивільних. За даними "Астри", загинула 64-річна працівниця охорони порту. За оновленою інформацією, крім "Новочеркасска", частково затонуло навчально-тренувальне судно класу Т-43 "УТС-150".

Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс назвав цю атаку демонстрацією того, що "ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут, помиляються". "Вони не помітили, що за останні чотири місяці було знищено 20 відсотків Чорноморського флоту РФ", - написав він 26 грудня в соціальній мережі Х.