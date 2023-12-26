ЗСУ уразили великий десантний корабель РФ "Новочеркасск"

Після нічних ударів крилатими ракетами по порту в Феодосії командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що російського флоту стає все менше.

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) уразили в ніч на вівторок, 26 грудня, в окупованому Росією Криму великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркасск" у районі Феодосії.

"Близько 02:30 тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" в районі Феодосії. Результат - "на ліцо"!", - йдеться в повідомленні командування.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук зазначив, що "Новочеркаськ прямує слідом за флагманом Чорноморського флоту РФ - крейсером "Москва".

"Флоту на Росії стає все менше! Одягайте штани і "по-домашнєму уєзжайтє" з нашого Криму, поки ще не пізно!" - написав він у Telegram і подякував "пілотам Повітряних сил та усім причетним за філігранну роботу".

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Окупаційний "глава" Криму Сергій Аксьонов підтвердив атаку. Він написав у Telegram, що територію порту оточили, "на цю хвилину детонація припинилася", пожежу локалізували, на місці працюють всі профільні служби, а мешканців кількох будинків відселять. Більше він нічого не повідомив.

Telegram-канал "Крымский ветер" пише, що, за поки що непідтвердженою інформацією, "Новочеркасск" міг привезти з Новоросійська чергову партію іранських ударних дронів Shahed. За даними цього пабліка, на кораблі "десятки загиблих і поранених, автомобілі швидкої допомоги мотаються туди-сюди".

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