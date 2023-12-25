ЗСУ підтвердили: над Чорним морем знищили винищувач РФ Су-30

За три дні збили п'ять російських винищувачів. Крім багатоцільового Су-30, уразили чотири бомбардувальники Су-34 - на Півдні та на Донеччині.

Минулої доби сили та засоби протиповітряної оборони (ППО) України знищили два російських винищувачі - бомбардувальник Су-34 і багатоцільовий Су-30, повідомили вранці понеділка, 25 грудня, у генеральному штабі Збройних сил України (ЗСУ).

Як уточнили в командуванні Повітряних сил ЗСУ, літаки знищили зенітні ракетні підрозділи: Су-34 - на Донеччині, а Су-30СМ - над акваторією Чорного моря.

Напередодні командувач Повітряних cил Микола Олещук повідомив про ураження російського Су-34 на Маріупольському напрямку. Він також додав, що на Одеському напрямку вели бойову роботу по Су-30 в Чорному морі, ураження якого потребує підтвердження.

Підтверджений Су-30 став уже п'ятим збитим Силами оборони України російським літаком за три дні. Протягом 22 грудня ЗСУ знищили три Су-34 на південному напрямку.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів 24 грудня в ефірі національного телемарафону, що після збиття цих літаків війська РФ значно зменшили застосування авіаційних засобів ураження, особливо - керованих авіабомб, зокрема на Херсонському напрямку.

Міністерство оборони РФ офіційно не повідомляло про втрату вказаних літаків, водночас російський провоєнний телеграм-канал Fighterbomber, який за даними аналітиків пов'язаний з повітряними силами Росії, підтвердив, що щонайменше один винищувач дійсно був збитий, опублікувавши фото нібито рятувальної операції пілотів, які катапультувалися. Цей паблік стверджує, що літак збили з ЗРК Patriot.