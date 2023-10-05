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КонфліктиРосійська Федерація

Росія вивела кілька кораблів з Криму та будує базу в Абхазії

Євгенія Наконечна | Віолетта Чайковська
5 жовтня 2023 р.

Аналітики зазначають, що РФ через постійні українські атаки на Чорноморський флот вивела частину кораблів з Севастополя в Новоросійськ. Нову військово-морську базу вона створить в окупованій грузинській Абхазії.

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Російський ракетний крейсер "Москва" у Севастополі
Російський ракетний крейсер "Москва" у Севастополі (архівне фото)Фото: Vasily Batanov/AFP/Getty Images

Росія перебазувала кілька кораблів Чорноморського флоту з порту в Севастополі в окупованому Криму до порту в Новоросійську в Краснодарському краї РФ, повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті в четвер, 5 жовтня. Аналітики вважають, що Росія зробила це, "ймовірно, з метою захистити їх від українських ударів по російських об'єктах в Криму".

Вони посилаються на супутникові знімки від 1 та 3 жовтня, на яких видно, що РФ перекинула щонайменше 10 кораблів з Севастополя до Новоросійська. 

Своєю чергою OSINT-аналітик MT Anderson пише, що росіяни вивели з Криму на Кубань 14 суден. Американське видання The Wall Street Journal зазначає, що РФ перебазувала більшу частину свого флоту з Севастополя.

Речник Кремля Дмитро Пєсков на щоденному брифінгу відмовився коментувати ці повідомлення, назвавши подібні питання "компетенцією міністерства оборони" РФ.

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Росія створить військово-морську в Абхазії

Тим часом самопроголошений "лідер" окупованої Росією грузинської Абхазії після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив сьогодні російському виданню "Известия", що на чорноморському узбережжі регіону росіяни створять військово-морську базу.

За його словами, вони підписали угоду про створення постійної бази військово-морського флоту РФ в Очамчирському районі.

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Росія вивела кілька кораблів з Криму та будує базу в Абхазії

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