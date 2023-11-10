Обидва уражені в Криму десантні кораблі РФ затонули - ГУР

Два малі десантні катери Чорноморського флоту Росії, які українські підрозділи уразили надводними ударними дронами в анексованому Росією Криму в ніч на п'ятницю, 10 листопада, затонули. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України.

Внаслідок атаки отримав пошкодження один катер більш давнього проєкту 1176 "Акула" - він затонув одразу, а також один новіший катер проєкту 11770 "Серна" - він пішов на дно за деякий час після ураження.

Раніше в українській розвідці зазначали, що на суднах перебував екіпаж і була завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.

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Катери проєкту "Серна" мають високу швидкість, можуть вміщати до 45 тонн вантажу та 92 особи озброєного десанту. Своєю чергою катери проєкту "Акула" мають меншу швидкість і місткість: до 50 тонн вантажу або 20 десантників.

"Малі десантні катери класу "Серна" держава-агресор Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту. Крім того, росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2" для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у нашому Чорному морі", - зазначали в ГУР.

Також у розвідці повідомляли, що "в умовах фактичної відсутності у росіян корабельних засобів протиповітряної оборони" після низки атак українських підрозділів, такі катери із зенітно-ракетними комплексами на борту слугували для загарбників прикриттям кораблів на рейдах".

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