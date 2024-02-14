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ГУР затопило десантний корабель РФ у Чорному морі - ЗМІ

Степан Смишляєв
14 лютого 2024 р.

Українські дрони уразили російський великий десантний корабель "Цезарь Куников", пишуть ЗМІ. За їхніми даними, це була операція розвідки. Корабель затонув.

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Корабель "Новочеркасск" (архівне фото)
Україна підбила другий російський ВДК проєкту 755 протягом двох місяців. 26 грудня 2023 ЗСУ знищили в районі Феодосії "Новочеркасск" (на фото)Фото: Katrina Kochneva/Zuma/picture alliance

Дрони головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР) підбили вранці у середу, 14 лютого, в Чорному морі російський великий десантний корабель (ВДК) "Цезарь Куников" проєкту 755.

Про це повідомляє низка українських ЗМІ, зокрема "Українська правда" та "Суспільне". За даними їхніх джерел, після пошкодження "Цезарь Куников" затонув.

Офіційних коментарів ані з українського, ані з російського боку наразі немає. Раніше міністерство оборони РФ заявило, що вночі збили три безпілотники над територією Росії та ще шість над акваторією Чорного моря.

Другий ВДК за два місяці

Якщо інформація про знищення "Цезаря Куникова" підтвердиться, він стане вже другим ВДК проєкту 755, який Україна знищила протягом двох місяців. 26 грудня Збройні сили України знищили російський ВДК "Новочеркасск" у районі Феодосії.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну Чорноморський флот РФ втратив уже три великі десантні кораблі . "Цезарь Куников" може стати четвертим.

Кримський міст після нічних вибухів

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www.pravda.com.ua

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