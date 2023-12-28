ГУР про обіцянки зайти в Крим у 2023: заяви - спосіб впливу

Українці були в Криму цього року, зауважив Андрій Юсов. За його словами, Україна активізувала спецоперації на півострові та досягла вагомих результатів.

Заяви військово-політичного керівництва використовуються, зокрема, як "інструмент впливу" і робляться тоді, "коли це потрібно і отримується відповідний результат", заявив представник головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю "Суспільному ", оприлюдненому в четвер, 28 грудня.

Таким чином він прокоментував торішні твердження представників ГУР, зокрема начальника управління Кирила Буданова, про те, що у 2023 році Україна "повернеться" в окупований Росією Крим.

"А що стосується конкретних заяв - вони справдились. Українці були в Криму цього року і цього літа", - сказав Юсов.

Українські спецоперації в Криму

Він наголосив: цього року кількість спеціальних операцій та завданих ударів по російських об'єктах у Криму значно зросла. Серед масштабних операцій українських військових він назвав удари по Керченському мосту, повернення контролю над "вишками Бойка" та десантні операції спецпризначенців.

Юсов також зауважив, що операції проходять за активної підтримки місцевого населення і руху опору, хоча це пов'язано з великою небезпекою для людей, адже "фактично сьогодні Крим перетворено на великий концентраційний табір з надзвичайними фільтраційними заходами". "Тому ті громадяни, які наважуються на активний спротив і продовжують допомагати українським силам безпеки і оборони це справжні герої", - наголосив представник ГУР.

Він додав, що допомагають організувати спецоперації і західні партнери, але в питаннях планування, реалізації та ухвалення рішень "наше командування приймає рішення самостійно".

Чорноморський флот передислоковують

Юсов зауважив, що через успішні дії України, зокрема удари по важливих об'єктах Чорноморського флоту РФ у Криму, включно зі штабом, "відбуваються дуже важливі в стратегічному плані речі". "Вже декілька місяців, як ворог займається передислокацією інфраструктури Чорноморського флоту з українського Криму до Новоросійська та інших об'єктів", - зазначив він.

За його словами, йдеться як про перебазування частини суден, так і перенесення штабної інфраструктури. "Це мовчазне визнання з боку агресора, що ситуація в Криму для них значно погіршилася", - вважає Юсов. На його переконання, Україна сьогодні "впевнено витісняє" Чорноморський флот РФ і "фактично поступово виводить його з гри в цілому".

Читайте також: Росія втратила три великі десантні кораблі за час вторгнення - розвідка

Терористична практика РФ у Криму

Юсов також розповів, що після атак на штаби російських військ на півострові окупанти намагаються змінювати, передислоковувати та приховувати військову інфраструктуру.

"Це робиться в пряме порушення законів і звичаїв війни. Використовуються абсолютно цивільні об'єкти для розміщення живої сили, техніки і командного складу штабної інфраструктури окупантів. Тобто і школи, і садочки. Власне, це така терористична російська практика", - зазначив він.