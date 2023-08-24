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ГУР: українські бійці провели спецоперацію в Криму

Євгенія Наконечна
24 серпня 2023 р.

У ГУР міноборони повідомили про успішну спецоперацію, проведену у ніч на 23 серпня на території Криму.

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Російський військовий корабель у Керченській протоці
Російський військовий корабель у Керченській протоціФото: Alexey Pavlishak/REUTERS

Представник головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Андрій Юсов заявив в коментарі "Суспільному", що в рамках спецоперації українські бійці у четвер, 24 серпня, висадились у анексованому Росією Криму й досягли поставлених цілей. За його словами, втрат серед особового складу немає.

"Продовжується спецоперація, всі деталі ми не розкриваємо, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється", - сказав Юсов.Пізніше у відомстві уточнили, що бійці висадились в районі миса Тарханкут.

У ГУР міноборони згодом уточнили, що під час операції спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. "Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор", - йдеться у повідомленні. Стверджується, що всі цілі та задачі виконано і після завершення спецоперації українські військові без втрат залишили місце подій. 

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Раніше ЗМІ повідомляли, що за свідченнями очевидців 24 серпня о 5 ранку в районі населеного пункту Маяк у західному Криму зав'язався бій із залученням авіації, також було чутно вибухи. Як відомо, у Маяку розташована база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил Росії. 

Напердодні у ГУР заявили, що на мисі Тарханкут у районі села Оленівка в Криму знищили російську зенітно-ракетну системи великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф".

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