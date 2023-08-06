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РФ втратила половину воюючих в Україні десантників - Лондон

Степан Смишляєв
3 год. тому

Близько 15 тисяч російських десантників в Україні вбито або поранено, стверджують у британській розвідці. Такі висновки в Лондоні роблять з даних, оприлюднених російським генералом.

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Російські десантники, архівне фото
Близько 15 тисяч російських десантників в Україні були вбиті або пораненіФото: Vitaly Nevar/REUTERS

Принаймні половина із 30 тисяч десантників, яких Росія направила в Україну після початку повномасштабного вторгнення в 2022 році, було вбито або поранено, йдеться у звіті військової розвідки Великобританії, оприлюдненому у неділю, 6 серпня в соцмережі X (колишній Twitter) міністерством оборони країни.

Свої висновки розвідники підтверджують інформацією про втрати, яку днями оприлюднив командувач повітрянодесантними військами (ПДВ) РФ, генерал-полковник Михайло Теплінський.

У зверненні з нагоди російського дня ПДВ РФ він повідомив, що 8,5 тисячі російських десантників отримали поранення, але згодом повернулися до служби. У розвідці зауважують: оприлюднення масштабів втрат "очевидно" був несанкціонованим, адже відео хутко видалили з офіційних каналів міноборони РФ.

І хоча Теплінський не назвав кількість вбитих і важкопоранених, що не змогли повернутися до служби, у Лондоні зауважують: наведені ним данні підтверджують оцінки щодо значних втрат в елітних російських підрозділах.

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Від початку повномасштабної агресивної війни Росії проти України офіційні особи РФ практично не оприлюднювали інформацію про втрати у війні. За даними генерального штабу Збройних сил України, станом на 6 серпня РФ втратила майже 250 тисяч військових. РФ такі цифри спростовує і наполягає, що її втрати менші за втрати українських військ. Так само Київ неохоче наводить статистику власних втрат, обмежуючись натомість лише загальними заявами, що ці втрати буцімто в рази нижчі за російські.

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