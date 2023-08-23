Розвідка України: У Криму знищено російський ЗРК "Тріумф"

ГУР розвідки України повідомляє, що вибухи в Оленівці в тимчасово окупованому Криму - це результат знищення російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

Головне управління розвідки міноборони України (ГУР) стверджує, що вибух на мисі Тарханкут у районі села Оленівка в Криму - це результат знищення російської зенітно-ракетної системи великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф".

"Унаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад. Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму", - заявили в ГУР.

У спецслужбі також показали відеокадри знищення ЗРК.

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Раніше у середу радник мера Маріуполя Петро Андрющенко без посилання на джерело інформації заявив, що внаслідок атаки в Криму було знищено береговий ракетний протикорабельний комплекс (БРПК) "Бастіон".