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Розвідка України: У Криму знищено російський ЗРК "Тріумф"

Євгенія Наконечна
23 серпня 2023 р.

ГУР розвідки України повідомляє, що вибухи в Оленівці в тимчасово окупованому Криму - це результат знищення російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

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Вибух у Криму (фото з архіву)
Вибух у Криму (фото з архіву)Фото: Stringer/REUTERS

Головне управління розвідки міноборони України (ГУР) стверджує, що вибух на мисі Тарханкут у районі села Оленівка в Криму - це результат знищення російської зенітно-ракетної системи великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф".

"Унаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад. Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму", - заявили в ГУР.

У спецслужбі також показали відеокадри знищення ЗРК.

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Раніше у середу радник мера Маріуполя Петро Андрющенко без посилання на джерело інформації заявив, що внаслідок атаки в Криму було знищено береговий ракетний протикорабельний комплекс (БРПК) "Бастіон".

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