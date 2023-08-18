У США вважають, що ЗСУ цьогоріч не звільнять Мелітополь - WP

Розвідувальна спільнота США вважає, що Україна в цьому році не досягне основної мети контрнаступу - звільнення міста Мелітополь на південному сході країни і, як наслідок, розрізання сухопутного коридору Росії до Криму. Про це пише увечері у четвер, 17 серпня, американське видання The Washington Post (WP ) з посиланням на неназвані джерела, знайомі із засекреченим прогнозом.

Ця оцінка, за даними видання, ґрунтується "на жорсткому вмінні РФ захищати захоплені території за допомогою мінних полів та траншей". Нині Сили оборони України просуваються із села Роботине, що знаходиться на відстані понад 80 кілометрів до Мелітополя. Джерела WP прогнозують, що українським військовим не вдасться увійти безпосередньо до Мелітополя, і вони зупиняться в кількох кілометрах до міста.

"Мелітополь є критично важливим для контрнаступу України, оскільки він вважається "воротами" до Криму. Місто знаходиться на перетині двох важливих автошляхів і залізничної лінії, які дозволяють Росії переміщувати військових і техніку з півострова на інші окуповані території на півдні України", - зауважує видання.

Сповільнений наступ та критика Байдена

Видання зазначає, що подібні оцінки вже спричинили "гру у звинувачення" у Конгресі США. Зокрема, деякі з республіканців скептично поставилися до прохання президента США Джо Байдена щодо виділення додаткової допомоги Україні, тоді як інші конгресмени звинувачують адміністрацію Байдена в тому, що вона раніше не надала Україні потужнішу зброю.

Читайте також: Кулеба: Західні союзники не тиснуть на Україну щодо темпів контрнаступу

Україна розпочала контрнаступ у червні, але зазнала значних втрат на полі бою, пише WP. Представники США заявили виданню, що Пентагон нібито неодноразово рекомендував Україні зосередити велику масу сил на одній точці прориву, однак Україна обрала іншу тактику - ведення бойових дій меншими підрозділами для просування вперед на різних ділянках фронту, вказують журналісти.

Ймовірне поновлення наступу взимку

Водночас Вашингтон все ще сподівається, що Київ здивує скептиків і подолає труднощі, вказують джерела видання. За словами неназваного представника Пентагону, Україна може відійти від історичних догм військової справи і продовжити наступ упродовж зими, коли всі це, включно із забезпеченням солдатів боєприпасосми, їжею та засобами для обігріву, стає набагато складнішим. Втім, це буде залежати від кількох факторів, таких як обсяг відпочинку, необхідного військам після важкого сезону бойових дій, а також від наявності спеціалізованого обладнання і одягу для холодної погоди, зазначив представник оборонного відомства США.

Контрнаступ ЗСУ: що ускладнює наступ української армії To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

,