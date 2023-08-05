Військовий експерт з ФРН: Шанси на успіх контрнаступу є

Військовий експерт Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP) Крістіан Мьоллінґ (Christian Mölling) убачає шанси на успіх контрнаступу Збройних сил України, який, за його оцінкою, просувається повільно, але впевнено.

"Якщо українці подолають першу лінію російської оборони, наступ буде успішним", - заявив Мьоллінґ в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, опублікованому в суботу, 5 серпня.

На його думку, частинам ЗСУ досить просунуться до ліній постачання на залізниці та трасі у напрямку Мелітополя. У такому разі вся територія до Азовського моря опиниться в зоні досяжності української артилерії та реактивних систем залпового вогню.

В такому разі, вважає експерт, великого прориву російської оборони і великої битви може і не знадобитися - достатньо домогтися, щоб війська РФ більше не могли утримувати позиції на півдні. "Тоді їм доведеться відступити", - переконаний Крістіан Мьоллінґ.

Водночас Україні потрібно надати ще більше всіх видів західних озброєнь, поставлених їй досі, у тому числі засобів протиповітряної оборони, техніки для розмінування, а також боєприпасів. Крім того, Київ потребує ракет більшої дальності, наголошує експерт.

Він закликав Німеччину передати Україні крилаті ракети Taurus. Твердження, що постачання Києву цього типу зброї може призвести до ескалації, Мьоллінґ назвав "маячнею", нагадавши, що Великобританія та Франція вже передали Україні схожі ракети.

Він додав, що уряд ФРН має скласти план дій, що враховує потреби ЗСУ на пів року наперед. "Досі Німеччина завжди реагувала надто пізно", - констатує експерт DGAP.