  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

Військовий експерт з ФРН: Шанси на успіх контрнаступу є

Степан Смишляєв | Ліза Ламбрехт
2 год. тому

Якщо українські війська подолають першу лінію оборони росіян, контрнаступ буде успішним, вважає німецький військовий експерт Крістіан Мьоллінґ.

https://p.dw.com/p/4Uo2Z
Український танк під Бахмутом
Контрнаступ буде успішним, якщо ЗСУ подолають першу лінію оборони росіян, вважає Крістіан МьоллінґФото: Serhii Nuzhnenko/Radio Free Europe/REUTERS

Військовий експерт Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP) Крістіан Мьоллінґ (Christian Mölling) убачає шанси на успіх контрнаступу Збройних сил України, який, за його оцінкою, просувається повільно, але впевнено.

 "Якщо українці подолають першу лінію російської оборони, наступ буде успішним", - заявив Мьоллінґ в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, опублікованому в суботу, 5 серпня.

На його думку, частинам ЗСУ досить просунуться до ліній постачання на залізниці та трасі у напрямку Мелітополя. У такому разі вся територія до Азовського моря опиниться в зоні досяжності української артилерії та реактивних систем залпового вогню.

В такому разі, вважає експерт, великого прориву російської оборони і великої битви може і не знадобитися - достатньо домогтися, щоб війська РФ більше не могли утримувати позиції на півдні. "Тоді їм доведеться відступити", - переконаний Крістіан Мьоллінґ.

Водночас Україні потрібно надати ще більше всіх видів західних озброєнь, поставлених їй досі, у тому числі засобів протиповітряної оборони, техніки для розмінування, а також боєприпасів. Крім того, Київ потребує ракет більшої дальності, наголошує експерт.

Він закликав Німеччину передати Україні крилаті ракети Taurus. Твердження, що постачання Києву цього типу зброї може призвести до ескалації, Мьоллінґ назвав "маячнею", нагадавши, що Великобританія та Франція вже передали Україні схожі ракети.

Він додав, що уряд ФРН має скласти план дій, що враховує потреби ЗСУ на пів року наперед. "Досі Німеччина завжди реагувала надто пізно", - констатує експерт DGAP.

Контрнаступ ЗСУ: що ускладнює наступ української армії

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Український танк під Бахмутом

Військовий експерт з ФРН: Шанси на успіх контрнаступу є

Конфлікти2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Ярмарок вакансій для українських біженців у Німеччині

Українські біженці у Німеччині: хто працює і скільки отримує

Українські біженці у Німеччині: хто працює і скільки отримує

Економіка18 год. тому
Акція на підтримку України в Польщі, квітень 2023

Закиди "невдячності": чи втомився Захід від України

Закиди "невдячності": чи втомився Захід від України

Політика19 год. тому
Ілюстративне зображення орбітальної станції Starlab

Європа й США розробляють нову МКС без РФ

Європа й США розробляють нову МКС без РФ

Технології22 год. тому
Володимир Зеленський і принц Мохаммед бін Салман (архівне фото)

Що стоїть за мирною ініціативою Саудівської Аравії?

Що стоїть за мирною ініціативою Саудівської Аравії?

Конфлікти4 серпня 2023 р.
Українські військові оглядають пошкоджений російський танк Т-72, Донецька область, квітень 2022 року

Трофейна зброя: як Росія озброює ЗСУ

Трофейна зброя: як Росія озброює ЗСУ

Конфлікти4 серпня 2023 р.
Жінка годує грудьми немовля

Молекула цукру у молоці матері важлива для мозку немовляти

Молекула цукру у молоці матері важлива для мозку немовляти

Панорама3 серпня 2023 р.
На головну сторінку