ГШ: ЗСУ мали частковий успіх біля Роботиного на Запоріжжі

Збройні сили України ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, досягли часткового успіху поблизу Роботиного на Запоріжжі. Однак у Києві застерегли щодо "ажіотажу довкола лівого берега на Херсонщині".

Сили оборони України і далі ведуть наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, і мали частковий успіх в районі села Роботине Запорізької області. Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах та вдаються до контрбатарейної боротьби. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України у суботу, 12 серпня.

Загалом, як повідомляють у Генштабі, протягом доби сталося 33 бойових зіткнення. Війська РФ вели безуспішні наступальні дії на Куп'янському та Бахмутському напрямках. На Авдіївському напрямку в районі Авдіївки під вогнем російської авіації та артилерії Сили оборони і далі стримують наступ військ РФ. Так само українські сили протистояли наступальним діям російських військ в районі міста Мар'їнка Донецької області.

На Шахтарському напрямку війська РФ здійснили також безуспішні спроби відбити втрачені позиції в районі селища Урожайне Донецької області, йдеться у зведенні ГШ.

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У міноборони застерігають щодо "ажіотажу" довкола Херсонщини

Водночас заступниця міністра оборони України Ганна Маляр застерегла щодо "ажіотажу довкола лівого берега на Херсонщині". За її словами, приводів для такого ажіотажу наразі немає. Вона зазначила, що для того, щоб українські сили могли там висадитись без загрози знищенння і закріпитись, їм потрібно зачистити територію і відкинути війська РФ.

"Ми бережемо людей, тому працюємо контрбатарейно. Так, там певні підрозділи виконали певне завдання. Це передбачувано, адже наша мета - повернути всі тимчасово окуповані території, тож ми скрізь відпрацьовуємо таку можливість", - написала вона у Telegram, втім більше жодних подробиць не надала.

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ГШ: За добу війська РФ завдали шість ракетних і 36 авіаударів

Загалом протягом доби війська РФ завдали шести ракетних та 36 авіаційних ударів по території України, а також 32 рази обстріляли з реактивних систем залпового вогню позиції українських військових та населені пункти, повідомили у Генштабі.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначають у ГШ.

Водночас протягом доби авіація сил оборони України 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили зенітно-ракетний комплекс та артилерійський засіб військ РФ на вогневій позиції, поінформували у ГШ.

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