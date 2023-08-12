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Генштаб ЗСУ: За добу РФ завдала по Україні 5 ракетних ударів

Роман Губа
3 год. тому

Вранці 12 серпня атакований Куп'янський район, загинула жінка, повідомляє Харківська ОВА. На Сумщині зафіксували 51 вибух внаслідок атак російських військ.

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Наслідки одного з ударів Росії по Куп'янську (травень 2023 року)
Наслідки одного з ударів Росії по Куп'янську (травень 2023 року)Фото: Sergey Bobok/AFP/Getty Images

Минулої доби Росія завдала по Україні п'ять ракетних ударів і 31 авіаційний, повідомляє генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні у суботу, 12 серпня. Крім того, ЗС РФ здійснили 49 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів країни з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), ідеться у зведенні.

За даними генштабу ЗСУ, внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед мирного населення, зокрема діти. Постраждали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Обстріли Харківщини і Сумщини: є загиблі

Вранці 12 серпня російські війська обстріляли селище Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району. "Пошкоджено житловий будинок. Загинула 73-річна жінка. На місці працюють екстрені служби", - повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він додав, що протягом доби, що минула, ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння вів обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

За даними Сумської обласної військової адміністрації, протягом минулої доби росіяни здійснили 9 обстрілів прикордоння. "Зафіксовано 51 вибух. Обстрілів зазнали Новослобідська, Середино-Будська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська громади", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.

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ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках

Минулої доби сталося понад 30 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямах, закріплюються на досягнутих рубежах, зазначається у документі.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала один удар по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника. Крім того, ЗСУ було знищено 4 розвідувальні БПЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ протягом доби вразили 1 зенітно-ракетний комплекс "Стріла" супротивника, повідомляє Генштаб ЗСУ.

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