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ГШ: ЗСУ закріплюються на здобутих рубежах на двох напрямках

Дар'я Нинько
49 хв. тому

ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Там українські військові закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, повідомили у генштабі ЗСУ.

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Український артилерист поблизу Бахмута, 20 липня 2023 року
Український артилерист поблизу Бахмута, 20 липня 2023 рокуФото: Genya Savilov/AFP/Getty Images

Військам РФ не вдається досягнути поставлених цілей на сході України. Збройні сили стримують наступ противника на Куп'янському та Лиманському напрямках. Про це повідомила увечері четверга, 10 серпня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"На Бахмутському напрямку на південному фланзі наші війська продовжують наступальні дії. Ворожі війська безуспішні робили спроби відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки. Важкі бої тривають", - написала вона у Telegram.

Окрім того, спроби російських військових наступати на Авдіївському та Мар'їнському напрямках - безрезультатні, хоча українським військовим "зупиняти їх там непросто", зазначила Маляр.

Українські військові досягли часткового успіху у напрямку села Урожайне, на південь і південний схід Старомайорського Волноваського району на Донеччині, повідомила Маляр.

Нескучне і навколо: як триває деокупація

Також наступальні дії ЗСУ тривають на Мелітопольському та Бердянському напрямках, зазначила вона. Там українські військові закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, уточнюється у вечірньому зведенні генштабу ЗСУ, оприлюдненому у Facebook.

Протягом доби, за даними ГШ, відбулося близько 25 бойових зіткнень.

Сили РФ здійснили три ракетних і 49 авіаційних ударів - ГШ

Війська РФ за добу завдали трьох ракетних та 49 авіаційних ударів по території України. А також здіснили 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій ЗСУ та населених пунктів. Внаслідок ударів є загиблі та поранені серед цивільного населення, зазначають у генштабі.

Водночас авіація Сил оборони України протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ. Ще двох ударів було завдано по російському зенітно-ракетному комплексу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ. А також - станцію радіоелектронної боротьби та вузол зв'язку противника.

Також сили оборони України знищили сім російських ударних безпілотників типу Shahed-136, йдеться у зведенні генштабу ЗСУ.

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