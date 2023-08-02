ЗСУ вибили росіян з позицій біля Авдіївки - Генштаб

Українські війська наступають по двох напрямках на Донбасі, контратаки росіян безуспішні, запевняє Генеральний штаб ЗСУ.

Російські підрозділи на Донеччині відійшли з позицій південніше Авдіївки після успішного штурму Сил оборони України, повідомив у середу, 2 серпня речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук.

За його словами українські військові також продовжують наступальні дії на південь від Бахмута. При цьому російські війська за останню добу спробували відновити втрачені позиції на північний захід від Кліщіївки та Курдюмівки, але не мали успіху.

Загалом за минулу добу по всій лінії фронту відбулось понад 40 бойових зіткнень, йдеться у зведенні Генштабу.

Результати бомбардування Оріхова у липні Фото: Head of the Zaporizhzhia Regional Military Administration Yurii Malashko via Telegram/REUTERS

На Мелітопольському та Бердянському напрямках з'єднання Сил оборони закріплюються на вже досягнутих рубежах, а росіяни у відповідь завдали авіаційного удару в районі Оріхова. Під артилерійськими обстрілами на Запоріжжі понад 15 населених пунктів.

Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів на Куп'янському та Лиманському напрямках. Від артобстрів РФ потерпають Кам'янка, Фиголівка, Дворічне, Западне, Куп'янськ та Кислівка на Хароківщині, Невське, Білогорівка на Лугащині, Торське, Верхньокам'янське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

Читайте також:Контрнаступ ЗСУ: за тиждень звільнили понад 14 кв. км території

Росія бомбить Донбас

Тим часом російське державне інформагентство ТАСС зранку середи цитує речника угрупування "Центр" Олександар Савчука - той стверджує, що військам РФ вдалося захопити сім опорних пунктів ЗСУ біля Кармазиновки та Червонопопівки на Луганщини.

Речник угрупування "Південь" Вадим Астафьєв, розповів іншому пропагандистському російському ресурсу "РИА Новости" про авіаційні удари по складах боєприпасів та місцях розташування українських оборонців на п'ятьох напрямках у Донецькій області.

Дивіться також: