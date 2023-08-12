РФ могла перекинути десантників на Запоріжжя - Лондон

Командування РФ могло підсилити десантниками свої сили в Запорізькій області, перекинувши їх з лівобережжя Херсонщини, повідомляє британська військова розвідка.

Російське військове командування, ймовірно, передислокувало частину підрозділів повітряно-десантних військ (ПДВ) РФ з Херсонської області на Оріхівський напрямок Запорізької області, де зараз точаться запеклі бої. Такий висновок містить щоденний звіт британської військової розвідки, опублікований у мікроблозі X (колишній Twitter) міноборони Великобританії у суботу, 12 серпня.

"Росія, ймовірно, передислокувала підрозділи повітряно-десантних військ з Херсонської області на Оріхівський напрямок у Запорізькій області. 58-ма загальновійськова армія РФ веде бойові дії проти українських військ з 4 червня 2023 року", - йдеться у зведенні.

Британські військові розвідники вказують на те, що ще 11 липня 2023 року тодішнього командира 58-ої загальновійськової армії збройних сил РФ було звільнено, імовірно, почасти через те, що той наполягав на необхідності виведення з зони бойових дій частини його сил.

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Крім того, наявні повідомлення свідчать, що 70-й та 71-й гвардійські мотострілецькі полки військ РФ опинилися в критичній ситуації на тлі значного виснаження особового складу та важких боїв на передовій. Ймовірно, що прибуття підрозділів ПДВ дозволить вивести частини цих полків на відпочинок і доукомплектування.

"Однак передислокація, ймовірно, послабить російську оборону на східному березі Дніпра, де вона дедалі частіше зазнає тиску від рейдів українських десантних військ", - йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

Нагадаємо, раніше цього місяця британські розвідники припускали, що РФ могла втратити під час агресивної війни проти України принаймні половину із 30 тисяч десантників, яких Росія залучила до боїв в Україні.