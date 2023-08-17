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Кулеба: Захід не тисне на Україну щодо темпів контрнаступу

Аліна Коломієць
43 хв. тому

Західні партнери не вимагають від України прискорення контрнаступу, переконує міністр закордонних справ. "Нам байдуже, скільки часу це займе", - каже Дмитро Кулеба.

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Український військовий на танку в Донецькій області, серпень 2023 рік
Український військовий на танку в Донецькій області, серпень 2023 рікФото: LIBKOS/AP/picture alliance

Україна не перебуває під тиском своїх західних союзників щодо прискорення контрнаступу, переконує міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми цього не відчуваємо", - сказав він в інтерв'ю агенції AFP, опублікованому в четвер, 17 серпня.

Водночас Кулеба визнав "збільшення кількості коментаторів та експертів у публічному просторі", які обговорюють темпи просування Збройних сил України (ЗСУ) на сході й півдні країни.

"Наша мета - перемога. Перемога у вигляді звільнення наших територій у кордонах 1991 року. І нам байдуже, скільки часу це займе. Поки український народ поділяє цю мету, український уряд буде рухатися пліч-о-пліч зі своїм народом", - заявив міністр.

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Він також зауважив, що доки ЗСУ не деокупують всю територію, Україна потребуватиме стабільних поставок зброї. "Правда полягає в тому, що поки ми не перемогли, нам потрібно більше, нам потрібно рухатися вперед, тому що війна - це реальність, і в цій реальності нам потрібно перемагати. Іншого шляху немає", - наголосив Кулеба.

При цьому міністр зазначив, що Україна гарантувала деяким західним партнерам, що використовуватиме надану ними зброю проти цілей на території Росії. "Якщо наші партнери просять нас дати гарантію, що така-то зброя буде використовуватися тільки на території України, ми даємо цю гарантію і дотримуємося її. Так, було кілька випадків, коли ми давали такі обіцянки і виконували їх", - сказав Кулеба.

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