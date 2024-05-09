Залужний став послом України у Британії - указ Зеленського

Для призначення колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного на дипломатичну посаду президент України Володимир Зеленський звільнив його з військової служби, але залишив за ним право носити військову форму.

Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного послом у Великобританії.

Відповідний указ №316 підписаний 9 травня.

Залужний більше не на військовій службі

Напередодні Зеленський звільнив Залужного з військової служби - "за станом здоров'я з правом носіння військової форми одягу".

Залужний був головнокомандувачем Збройних сил України (ЗСУ) з липня 2021 року. 8 лютого цього року Зеленський звільнив його та замінив на Олександра Сирського, пояснивши це рішення необхідністю "перезавантаження менеджменту армії".

Наступного дня президент присвоїв Залужному звання Героя України, а через місяць оголосив плани призначити того послом України у Великобританії, запевнивши, що сам Залужний бачив напрямком подальшої роботи дипломатичний.

За даними видання "Дзеркало тижня", ще взимку військово-лікарська комісія визнала Залужного непридатним до служби, і в лютому він подав рапорт на звільнення з військової служби, щоб мати можливість і право зайнятися іншою справою.

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