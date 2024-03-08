Що означає призначення Залужного послом у Великобританії

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний має стати послом України у Великобританії. Що означає таке рішення президента Зеленського з огляду на тертя між ними, що призвели до звільнення генерала?

Після того як Вадима Пристайка звільнили з посади посла України у Великобританії у липні минулого року, місце досі залишалося вакантним. Аж поки у четвер, 7 березня, не стало відомо, що український президент Володимир Зеленський погодив на посаду посла кандидатуру Валерія Залужного - колишнього головнокомандувача ЗСУ, звільненню якого передували багатомісячні тертя з главою держави. Міністерство закордонних справ України повідомило про погодження кандидатури Залужного в той день, коли з візитом у Києві перебував міністр оборони Великобританії Грант Шаппс. В МЗС додали, що спрямували британській стороні відповідний запит на агреман - згоду на призначення посла.

Ввечері того ж дня президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні сказав, що генерал Валерій Залужний сам висловив бажання стати дипломатом. "Залужний говорив мені саме про такий напрям для себе - дипломатичний, - зауважив Зеленський, додавши: - Наше союзництво з Великобританією має лише зміцнюватися". Ані офіційний Лондон, ні сам Валерій Залужний поки не прокоментували ймовірне призначення його послом.

Залужний просуватиме військовий трек з підтримки України

Та якщо призначення таки відбудеться, для України це репутаційно та дипломатично вигідно, вважають опитані DW експерти. За словами експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександра Краєва, Валерій Залужний має хороші зв'язки з британським генералітетом та військовими керівниками британської армії, що може допомогти Україні у відбитті російської агресії. "Основна причина його призначення - це військова дипломатія. Він має сильні і продуктивні контакти з британським військовими, які налагодив ще до повномасштабного вторгнення. Залужний має просувати військовий трек нашої країни з розширення військової допомоги", - вважає Краєв.

Великобританія стала першою країною G7, з якою Україна підписала угоду про безпеку. На фото: прем'єр Ріші Сунак (л) та президент Володимир Зеленський Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

На його думку, Валерій Залужний як посол у Великобританії може стати містком посилення підтримки України також і у США та структурах НАТО. Експерт вказує на те, що, не маючи дипломатичного досвіду, український генерал має менеджерські здібності та швидко вчиться, а це, мовляв, допоможе йому налагодити більшу підтримку коаліцій міжнародних партнерів. "Досі повноцінно не діє міжнародна літакова коаліція, ракетна коаліція. Танкова та артилерійська коаліції також потребує розвитку. Треба, щоб Великобританія залишалася форвардом у цьому процесі, і Залужний може тут стати у пригоді", - переконаний Олександр Краєв.

Кандидатуру Залужного як посла оголосили завчасно

Утім, експертів бентежить те, що оголошуючи кандидата на посаду посла у Великобританії Україна порушила всі усталені дипломатичні канони призначення послів. Адже, прізвище ймовірного посла було оголошено ще до того, як Лондон дав згоду прийняти цього посла. Заступник голови центру "Нова Європа" Сергій Солодкий зазначає: "У дипломатичній практиці прийнято не оголошувати ім’я майбутнього посла до отримання агреману. Але можна припустити, що певні неофіційні домовленості могли бути проведені і Україна набралася дипломатичної сміливості і оголосила, всупереч дипломатичним традиціям, які дуже шанує консервативна Британія".

Заміна Залужного на Сирського (ліворуч на передньому плані) на чолі ЗСУ викликала невдоволення в багатьох українців Фото: Ukrainian Presidential Press Off/ZUMAPRESS/picture alliance

Цьому може бути політичне пояснення, припускає Олександр Краєв. На його думку, Офіс президента України хотів зіграти на випередження і спрямувати суспільне невдоволення відставкою Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ у більш безпечне для себе інформаційне русло. "Тим хто спекулював, що Зеленський намагається знищити політичного опонента, дали відповідь, продемонструвавши, що Залужний залишається у президентській команді, бо посол - це не незалежна фігура, а ретранслятор думок президента і влади, і власної політичної свободи і адженди у нього немає. На даному етапі для Офісу президента дискусія про політичні амбіції Залужного стала більш безпечною", - переконаний експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".

Посол у Великобританії - без політичних амбіцій?

Натомість для депутата від опозиційної "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка призначення Залужного послом у Великобританії є свідченням того, що політичних амбіцій в генерала немає. "Залужний був би топкандидатом в президенти, і для Зеленського це серйозний виклик. Якщо Залужний погодився бути послом, то це сигнал, що політичну кар'єру він для себе не розглядає. А для Зеленського це можливість зараз показати, що Залужний в його команді", - прокоментував Гончаренко у відео, розміщеному у його Telegram-каналі.

Водночас політолог Ігор Рейтерович з Київського національного університету імені Шевченка вважає, що Валерій Залужний, погодившись на посаду посла, не поставив хрест на своїй політичній кар’єрі, а навпаки - отримав шанс мати більшу політичну вагу в майбутньому. "Якщо Залужний виступить з політичною заявою зараз, то це закінчиться для нього політичною катастрофою, бо у нас війна. А під час війни військові не повинні грати у політику. Тому він відмовляється від військової посади і як посол зможе дозволити собі політичні заяви, які сприйматимуться не як розхитування ситуації, а як робота на благо України, і це відкриє перед ним додаткові перспективи на майбутнє", - впевнений Рейтерович.Оприлюднені у лютому соціологічною компанією SOCIS дані опитування свідчать, що Залужний мав би всі шанси перемогти на президентських виборах в Україні. Згідно з даними опитування, Валерій Залужний набрав би в першому турі 31 відсоток голосів виборців, а в другому турі переміг би Зеленського: 67,5 відсотка проти 32,5 відсотка. Водночас Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) так само в лютому оприлюднив результати опитування, згідно з яким Залужному довіряють 94 відсотки українців.