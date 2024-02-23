Зеленський пояснив причини звільнення Залужного

Україні потрібно викорінювати бюрократію у керівництві військами, а також потрібні нові швидкі, розумні й технологічні підходи, пояснив Зеленський, відповідаючи на запитання про звільнення генерала Залужного.

Президент України Володимир Зеленський розповів, чому пішов на заміну вищого керівництва ЗСУ, зокрема звільнення головнокомандувача Валерія Залужного. Про це Зеленський розповів у інтерв'ю для американського телеканалу FoxNews , опублікованому в ніч на п'ятницю, 23 лютого.

"Перезавантаження в менеджменті високопосадовців армії дуже було потрібне. Ми не говоримо про перезавантаження напрямку наших дій. Є деякі речі, які не змінювалися останнім часом. Ми маємо бути швидшими. Це означає, ми маємо позбутися всієї бюрократії, яка в нас є. У нас немає іншого шансу", - сказав Зеленський.

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Також він наголосив, що потрібно бути розумними і технологічнішими. "Час - це гроші, а в нашому випадку це не гроші, а життя людей", - додав президент.

На запитання журналіста, чи Залужний, якого було нагороджено, званням Героя України, надалі підтримуватиме політику Зеленського, чи піде в опозицію, Зеленський відповів: "Це його вибір. Він захищав наш народ і нашу країну. Я нагородив його званням Героя України, бо я дуже вдячний йому за це".

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Зеленського запитали і про втрати України у війні, однак він не назвав точну кількість, наголосивши, що йдеться про "десятки тисяч" смертей. "Якщо порівнювати кількість вбитих солдатів, то це десь один до п'яти", - зауважив він. У міноборони України оцінюють втрати РФ у понад 400 тисяч військових. Перевірити ці дані в умовах війни із незалжених джерел неможливо.

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Крім того, Зеленський наголосив на важливості того, що запис розмови проводився за кілька кілометрів від лінії бойового зіткнення. "США потрібно побачити іншу війну: в столиці і тут, ближче до лінії фронту", - наголосив він.