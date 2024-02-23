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Зеленський пояснив причини звільнення Залужного

Олександр Куницький
23 лютого 2024 р.

Україні потрібно викорінювати бюрократію у керівництві військами, а також потрібні нові швидкі, розумні й технологічні підходи, пояснив Зеленський, відповідаючи на запитання про звільнення генерала Залужного.

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Володимир Зеленський
Володимир Зеленський розповів про причини звільнення ЗалужногоФото: Sarsenov Daniiar/Ukraine Presidency/Planet Pix via ZUMA Press Wire/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський розповів, чому пішов на заміну вищого керівництва ЗСУ, зокрема звільнення головнокомандувача Валерія Залужного. Про це Зеленський розповів у інтерв'ю для американського телеканалу FoxNews, опублікованому в ніч на п'ятницю, 23 лютого.

"Перезавантаження в менеджменті високопосадовців армії дуже було потрібне. Ми не говоримо про перезавантаження напрямку наших дій. Є деякі речі, які не змінювалися останнім часом. Ми маємо бути швидшими. Це означає, ми маємо позбутися всієї бюрократії, яка в нас є. У нас немає іншого шансу", - сказав Зеленський.

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Також він наголосив, що потрібно  бути розумними і технологічнішими. "Час - це гроші, а в нашому випадку це не гроші, а життя людей", - додав президент.

На запитання журналіста, чи Залужний, якого було нагороджено, званням Героя України, надалі підтримуватиме політику Зеленського, чи піде в опозицію, Зеленський відповів: "Це його вибір. Він захищав наш народ і нашу країну. Я нагородив його званням Героя України, бо я дуже вдячний йому за це".

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Зеленського запитали і про втрати України у війні, однак він не назвав точну кількість, наголосивши, що йдеться про "десятки тисяч" смертей. "Якщо порівнювати кількість вбитих солдатів, то це десь один до п'яти", - зауважив він. У міноборони України оцінюють втрати РФ у понад 400 тисяч військових. Перевірити ці дані в умовах війни із незалжених джерел неможливо.

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Крім того, Зеленський наголосив на важливості того, що запис розмови проводився за кілька кілометрів від лінії бойового зіткнення. "США потрібно побачити іншу війну: в столиці і тут, ближче до лінії фронту", - наголосив він.

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