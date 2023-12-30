Лондон: РФ може втратити понад 500 тис. військових до 2025

З огляду на темпи втрат російської армії в Україні, добова чисельність яких у 2023 році збільшилася на майже 300 осіб, РФ може втратити більше пів мільйона військових до 2025 року, вважають у британській розвідці.

Протягом 2023 року середньодобова кількість втрат серед російських військових убитими і пораненими в Україні зросла майже на 300 осіб порівняно з 2022 роком. Про це йдеться в огляді британської військової розвідки, оприлюдненому на сторінці в соцмережі Х міністерства оборони країни у суботу, 30 грудня.

"Збільшення середньодобових показників, як повідомляє українська влада, майже напевно відображає деградацію російських сил і перехід до менш якісної, але більш чисельної масової армії після "часткової мобілізації" резервістів у вересні 2022 року", - зазначають у розвідці Великобританії.

За оцінками Лондона, Росії, імовірно, знадобиться від п'яти до десяти років, щоб відновити чисельність добре підготовлених і досвідчених військових підрозділів.

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Водночас, якщо темпи втрат в армії РФ не скоротяться наступного року, то до 2025 року Росія втратить понад пів мільйона військовослужбовців убитими і пораненими за три роки війни, вважають у британській розвідці. За дев'ять років радянсько-афганської війни СРСР втратив 70 тисяч військових, порівняли у розвідці.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 30 грудня Росія втратила під час війни проти України близько 358 тисяч військових убитими. Між тим, в американській розвідціоцінюють втрати Росії в Україні в 315 тисяч військових загиблими і пораненими, що становить майже 90 відсотків особового складу, який вона мала на початку повномасштабного вторгнення. Москва втрати своєї армії у війні проти України не оприлюднює.

Україна теж офіційно не називає кількість своїх втрат.

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