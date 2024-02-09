Зеленський показав, як дав звання героя Залужному і Буданову

Під час церемонії нагородження президент України і вже колишній головнокомандувач ЗСУ двічі обійнялись, а з керівником Головного управління розвідки потиснули руки.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив у п'ятницю, 9 лютого, відео з церемонії нагородження військових, зокрема звільненого напередодні з посади головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного та чинного начальника Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) Кирила Буданова.

Під час вручення їм орденів "Золота Зірка" з присвоєнням звання Героя України Зеленський та Залужний двічі обійнялись, а з Будановим президент потиснув руку.

Залужний отримав звання Героя України за "визначні особисті заслуги в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності, самовіддане служіння українському народові", а Буданов - за "особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті суверенітету та територіальної цілісності".

Нагадаємо, 8 лютого Зеленський звільнив Залужного. Новим головнокомандувачем ЗСУ став Олександр Сирський, який до цього командував Сухопутними військами. За даними джерел низки ЗМІ, президент пропонував цю посаду Буданову, але той відмовився.