Найбільше українці довіряють Залужному - опитування

Переважна більшість українців довіряють колишньому головнокомандувачу Збройних сил України (ЗСУ) Валерію Залужному. Про це свідчать оприлюднені у четвер, 15 лютого, результати соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС ).

Так, згідно з опитуванням, довіряють Залужному 94 відсотки респондентів і лише п'ять відсотків не довіряють. Порівняно з груднем 2023 року ситуація практично не змінилася. Чинному головкому Олександру Сирському, за даними опитування, формально довіряють 40 відсотків респондентів, тоді як 21 відсоток не довіряють. Однак соціологи вказують, що у грудні та лютому 48 відсотків і 35% відсотків респондентів з числа опитаних не знали нічого про Сирського. "У перерахунку до тих, хто його знає, у лютому йому довіряють 62 відсотки, не довіряють - 33 відсотків", - ідеться дослідженні.

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Загалом у списку соціологи пропонували респондентам оцінити довіру до 13 українських діячів. Найбільше після Залужного, більшість українців довіряють у приблизно однаковій мірі - очільнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову (66 відсотків), президенту України Володимиру Зеленському (64 відсотки) та волонтеру і телеведучому Сергію Притулі (61 відсоток).

Зниження довіри до Зеленського

При цьому опитування, яке припало на період відставки Залужного, зафіксувало зниження довіри до Зеленського. "Одразу після відставки Залужного довіра знизилася ще на п'ять процентних пунктів до 60 відсотків", - наголошують соціологи.

Наголошується, що самі "результати опитування не дають можливості говорити про конкретні причини зростання чи зниження довіри". Однак, як зазначив Антон Грушецький з КМІС, можна припустити, "що має місце спільний вплив відставки Залужного, яка накладалася на досить важкий період - складна ситуація на фронті, невизначена позиція ключових союзників України (особливо - США), продовження корупційних скандалів".

Побільшало тих, хто вважає, що все йде неправильно

Водночас в Україні продовжує знижуватися частка тих, хто вважає, що справи розвиваються в правильному напрямку. Порівняно з груднем 2023 року зараз уперше більше тих, хто вважає напрямок справ неправильним. Так, у грудні 2023 року 54 відсотків вважали напрямок справ правильним, а зараз показник знизився до 44 відсотків. Натомість, як підрахували у КМІС, з 32 відсотків у грудні 2023 року до 46 відсотків у лютому 2024 року стало більше тих, хто вважає напрямок справ неправильним.

"Більш критично налаштовані мешканці Заходу України, де 55 вісдотків вважають напрямок справ неправильним, проти 35 відсотків, які вважають його правильним", - йдеться у повідомленні.