Зеленський погодив призначення Залужного послом у Британії

МЗС України направило Великобританії запит на згоду для призначення Валерія Залужного послом у цій країні. Кандидатуру генерала погодив Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський погодив призначення колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного послом України у Великобританії, повідомило у четвер, 7 березня, міністерство закордонних справ (МЗС) України.

"Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман", - зазначили у міністерстві.

Отримання агреману - згоди від приймаючої країни - є необхідною дипломатичною процедурою для призначення посла. Лише після отримання такої згоди може бути виданий указ про відповідне призначення.

Володимир Зеленський, коментуючи це рішення, заявив, що Залужний бачив для себе саме дипломатичний напрямок подальшої роботи. "Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе - дипломатичний, - сказав Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні. - Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватися".

Зауважимо, що після звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони у вересні 2023 року окремі ЗМІ повідомляли про наміри влади призначити його послом у Великобританії.

Звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ

8 лютого Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ і призначив замість нього Олександра Сирського. Тоді президент запропонував Залужному "бути й надалі разом у команді Української держави".

Згодом президент пояснив це рішення необхідністю "перезавантаження в менеджменті високопосадовців армії". "Є деякі речі, які не змінювалися останнім часом. Ми маємо бути швидшими. Це означає, ми маємо позбутися всієї бюрократії, яка в нас є. У нас немає іншого шансу", - зазначив тоді Зеленський.