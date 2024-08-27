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Умєров: Ми не розуміємо, чому Захід забороняє бити по РФ

Валерій Сааков
27 серпня 2024 р.

Для України залишається незрозумілим, чому західні партнери забороняють ЗСУ застосовувати далекобійне західне озброєння для ударів по цілях у РФ, заявив Умєров, відповідаючи на запитання кореспондентки DW.

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Міністр оборони України Рустем Умєров
Міністр оборони України Рустем УмєровФото: AFP/Getty Images

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що для України лишається незрозумілим те, чому західні партнери забороняють Збройним силам України (ЗСУ) застосовувати для ударів по цілях у РФ далекобійне західне озброєнням. Відповідну заяву Умєров зробив у вівторок, 27 серпня, під час панельної дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність", відповідаючи на запитання кореспондентки DW щодо того, які аргументи Україна має для західних партнерів на користь такого дозволу.

"Ми не розуміємо, чому наші міжнародні партнери не дозволяють нам (застосовувати західне далекобійне озброєння для ураження цілей углиб РФ. - Ред.), тому що ми, як країна, дотримуємося міжнародних норм, ми воюємо за правилами застосування зброї, і ми кажемо їм, що ми збираємося вражати військові цілі, щоб не дозволити тероризувати наше населення", - прокоментував Умєров запитання DW.

За словами очільника українського міноборони, Україна пояснювала партнерам, що потребує створення "буферних зон", аби не дозволяти російським військам наближатися до україно-російського кордону і створювати там свої подібні зони. Умєров наголосив, що Україна зосереджена на ударах по аеродромах, логістичних хабах та позиціях військ РФ, з яких вони атакують Україну, зокрема, з комплексів С-300 й С-400.

Нагадаємо, раніше цього дня президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповіли про головні цілі й проміжні результати нинішньої наступальної операції ЗСУ на Курщині.

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