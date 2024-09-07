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Керівники ЦРУ і MI-6 оцінили наступ ЗСУ в Курській області

Валерій Сааков
7 вересня 2024 р.

Глава ЦРУ Бернс бачить у наступі ЗСУ на Курщині "істотне тактичне досягнення". Поки рано говорити про те, як довго ЗСУ контролюватимуть території РФ, переконаний шеф MI-6 Мур. Вони обіцяли підтримку Україні.

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Українська бронетехніка в Курській області
Українська бронетехніка в Курській області, серпень 2024 рокуФото: Ukrinform/dpa/picture alliance

Наступ Збройних сил України (ЗСУ) в Курській області РФ є "істотним тактичним досягненням" української армії. Таку думку директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс висловив для матеріалу британськго ділового видання Financial Times, оприлюдненому у суботу, 7 вересня. За його словами, дії ЗСУ оголили вразливості російської армії.

Водночас глава служби зовнішньої розвідки Великобританії MI-6 Річард Мур - утримався від оцінки наступальної операції ЗСУ. Поки "зарано" говорити про те, як довго українська армія зможе утримувати під своїм контролем території в Курській області, зазначив Мур.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський, а також головком ЗСУ Олександ Сирський розповіли детально про головні цілі наступальної операції ЗСУ в Курській області. Свою оцінку цим подіям днями дав також і генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Підтримка України з боку ЦРУ і МІ-6 триватиме

Крім того, на сайті видання оприлюднено статтю, співторами яких виступають обидва керівники розвідок, де вони наголосили на тому, що їхні розвідки й надалі тісно співпрацюватимуть у протидії російським агресивним діям і допомагатимуть українським колегам в їхній оборонній війні проти російської агресії. "Ми й надалі допомагатимемо нашим мужнім, рішучим партнерам з української розвідки. Пишаємося, що робимо це і захоплюємося витривалістю, інноваціями і завзяттям України", - наголосили автори статті.

На тлі цього, автори статті наголосили, що саме американська та британська розвідувальна спільнота зуміла дізнатися про підготовку російської агресії проти України й застерегти щодо цього всю світову спільноту ще до початку війни.

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