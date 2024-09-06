Зеленський: загрози, що РФ наступатиме на Суми, зараз немає

Президент України під час зустрічі у форматі "Рамштайн" заявив, що Курська операція зірвала план Путіна щодо наступу на Суми. Також він звернувся до партнерів з закликом надати Києву більше озброєння.

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 6 вересня, прибув на авіабазу "Рамштайн" у Німеччині, де взяв участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України - так званого формату "Рамштайн". У своєму вступному слові Зеленський вказав на те, що рівно місяць тому почалася наступальна операція Збройних сил України (ЗСУ) у Курській області, й українські військові наразі контролюють більше 1300 квадратних кілометрів російської території. Він наголосив, що саме з прикордоння Курської області президент РФ Володимир Путін "готувався поширити війну на українську територію, готувався розпочати новий наступ проти міста Суми". За словами Зеленського, наступ ЗСУ зірвав ці плани.

"Завдяки нашим діям зараз немає жодної загрози, що Росія розпочне новий наступ на нашу територію проти міста Суми, як це було у травні, коли Путін розпочав наступ проти міста Харків", - сказав він.

Також Зеленський зазначив, що протягом першого місяця цієї операції "російські війська втратили приблизно 6000 солдатів вбитими та пораненими лише у Курській області, а також десятки тисяч - в інших зонах бойових дій".

Зеленський: Україні потрібно більше озброєння

Зеленський звернувся до партнерів, наголосивши, що кожен наступний пакет військової допомоги Україні повинен працювати швидко, щоб зупинити наступ РФ, передовсім - у Донецькій області.

"Ми працюємо з мінімальною кількістю озброєння. Так, ми дуже вдячні за кожен пакет допомоги, який надається Україні від ваших країн, але нам потрібно більше озброєння, щоб витіснити російські війська з наших територій і особливо - з Донецької області", - сказав він.

Також Зеленський закликав партнерів "бути більш активними" щодо поставок Україні систем ППО. За його словами, "світ має достатньо систем ППО", які можуть забезпечити, "щоб російський терор не мав результатів". Крім цього, він закликав Захід збільшити й український парк літаків F-16.

Заплановані зустрічі з Остіном, Пісторіусом та Шольцом

Перед цим Зеленський повідомив, що окрім участі у засіданні групи, він зустрінеться з міністрами оборони США та Німеччини Ллойдом Остіном і Борисом Пісторіусом (Boris Pistorius), а також проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом (Olaf Scholz).

З Німеччини Зеленський вирушить до Італії. "Міжнародний економічний форум "Амброзетті", зустрічі з представниками італійського бізнесу. Переговори з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Узгоджуємо позиції з усіма союзниками по G7", - зазначив Зеленський у Telegram.

Нагадаємо, що на зустрічі Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") Великобританія має оголосити про передачу Україні 650 легких багатоцільових ракет (LMM) вартістю 162 мільйони фунтів стерлінгів для посилення потенціалу протиповітряної оборони (ППО).