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ПолітикаУкраїна

Зеленський та Макрон обговорили оборонну співпрацю

Дмитро Шварц
6 вересня 2024 р.

За словами Зеленського, він поінформував Макрона про основні потреби України, серед іншого в засобах ППО, РЕБ, бронетехніці та артилерії. Також він наголосив, що Києву потрібен дозвіл партнерів на удари по території РФ.

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Володимир Зеленський (архівне фото)
Володимир Зеленський провів переговори з Еммануелем МакрономФото: Johanna Geron/REUTERS

Президент України Володимир Зеленський увечері у четвер, 5 вересня, провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери країн обговорили оборонну співпрацю напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої як формат "Рамштайн".

"Напередодні засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" обговорили продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакета військової допомоги від Франції, а також можливість спільного виробництва деяких видів озброєння. Вкотре наголосив: нам украй потрібен дозвіл партнерів бити по аеродромах, із яких злітають носії КАБів і ракет, тож ми розраховуємо на єдність союзників у цьому питанні", - повідомив Зеленський у Telegram.

За словами президента України, він поінформував колегу про основні потреби України, серед іншого в засобах протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби, бронетехніці та артилерії. "Домовилися про наступні контакти, зокрема щодо реалізації як нашої двосторонньої безпекової угоди, так і спільного механізму Ukraine Security Compact", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що наприкінці серпня міністр оборони Рустем Умєров України на зустрічах з американськими високопосадовцями у Вашингтоні передав список цілей у глибині території РФ, які Україна хоче вражати американським озброєнням, зокрема, далекобійними ракетами ATACMS.

29 серпня верховний представник Європейського Союзу з закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель заявив про необхідність зняти обмеження на використання західної зброї проти російських військових цілей у глибині території РФ.

Чи дозволять Україні бити західними ракетами вглиб РФ?

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