Spiegel: Зеленський може особисто прибути на "Рамштайн"

Президент України Володимир Зеленський має намір особисто звернутися до західних партнерів з проханням про подальші поставки зброї для боротьби з Росією під час засідання Контактної групи з питань оборони України. Як повідомляє у четвер, 5 вересня, німецьке видання Spiegel, очікується, що у п'ятницю Зеленський особисто візьме участь у зустрічі у форматі "Рамштайн" в Німеччині.

У Берліні заявили, що візит Зеленського на зустріч міністрів оборони держав, які підтримують Україну, має на меті переконливо проілюструвати серйозність ситуації, пише Spiegel. Глава української держави також хоче просити про нові поставки зброї для ЗСУ, зокрема, ракет дальнього радіусу дії і більше засобів протиповітряної оборони.

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За оцінкою Spiegel, візит президенсткого рівня набазу військово-повітряних сил США в Рамштайні є незвичним. Від початку війни Росії проти України міністри регулярно зустрічаються в Рамштайні і обговорюють за участі військових спільні зусилля, спрямовані на надання Україні якомога більшої кількості військового спорядження. "Досі атмосфера в Рамштайні була радше робочою, але візит Зеленського, ймовірно, додасть зустрічі політичного забарвлення", - підсумовує Spiegel.