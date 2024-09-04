  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіВибори в США 2024Паралімпійські ігри
КонфліктиУкраїна

Шольц вкотре пообіцяв не послаблювати військову допомогу ЗСУ

Дмитро Шварц
4 вересня 2024 р.

На тлі даних про зменшення військової допомоги ЗСУ з бюджету ФРН канцлер знову пообіцяв не припиняти підтримку. "На нас можна повністю покладатися", - запевнив він і похвалив роботу німецьких систем ППО IRIS-T в Україні.

https://p.dw.com/p/4kH5o
Президент України Володимир Зеленський та канцлер ФРН Олаф Шольц у Берліні 11 червня 2024 року
За словами Шольца, Україна може і надалі повністю покладатися на НімеччинуФото: Annegret Hilse/REUTERS

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) знову пообіцяв не послаблювати військову допомогу Україні - на тлі повідомлень про скорочення підтримки з німецького бюджету

"Підтримка України з боку Німеччини не припиниться. Ми створили резерви, уклали оборонні контракти і вчасно забезпечили фінансування, щоб Україна могла і надалі повністю покладатися на нас", - сказав Шольц у середу, 4 вересня.

Шольц: IRIS-T в Україні має показник влучання понад 95%

Шольц виступав на військовій базі поблизу міста Тодендорф на півночі Німеччини, де в навчальному центрі проходять підготовку військові Збройних сил України (ЗСУ), на церемонії введення в дію першої німецької системи протиповітряної оборони (ППО) середнього радіусу дії (близько 40 кілометрів) IRIS-T SLM виробника зброї Diehl Defense.

Читайте також: Пожежа в Берліні на Diehl: пошук пішов за російським слідом

Збройні сили ФРН (Бундесвер) замовили шість таких систем, на які бюджетний комітет німецького парламенту (Бундестаг) виділив 950 мільйонів євро. Німеччина вже має на озброєнні американські системи середньої дальності Patriot, і доповнені системами IRIS-T вони стануть компонентом європейської ППО "Небесний щит" (European Sky Shield).

Ще до того, як Бундесвер прийняв на озброєння свою першу систему IRIS-T SLM, Німеччина профінансувала кілька таких систем для України для захисту від російських ударів. Наразі Німеччина поставила ЗСУ чотири з 12 обіцяних систем IRIS-T SLM, а ще дві планує доставити до кінця року. Також ФРН передала три системи IRIS-T SLS.

Шольц зауважив, що ці системи добре зарекомендували себе в Україні. "В Україні IRIS-T вже збили понад 250 ракет, безпілотників і ракет, і врятували незліченну кількість життів, маючи вражаючий показник влучання - 95 відсотків і навіть більше", - цитує канцлера агентство Reuters.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Штаб-квартира Rheinmetall

Новина про скорочення допомоги ФРН Україні вдарила по акціях оборонних компаній

Новина про скорочення допомоги ФРН Україні вдарила по акціях оборонних компаній

Повідомлення про скорочення Німеччиною військової допомоги Україні призвело до падіння акцій таких компаній як Hensoldt, Rheinmetall, Saab, BAE Systems та Leonardo.
Економіка19 серпня 2024 р.
Володимир Зеленський та Олаф Шольц під час виступу на берлінській конференції щодо відбудови України, 11 червня 2024

Урізання вдвічі: як саме Німеччина скоротить допомогу Україні

Урізання вдвічі: як саме Німеччина скоротить допомогу Україні

У федеральному бюджеті на 2025 рік уряд Німеччини передбачив скорочення допомоги Україні вдвічі й з прицілом на використання коштів із заморожених російських активів. В опозиційному ХДС називають це "скандалом".
Політика19 липня 2024 р.
Deutschland Berlin | Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine | Scholz & Selenskyj

Допомога Україні від Німеччини: бажання є, питання в грошах? (20.08.2024)

Допомога Україні від Німеччини: бажання є, питання в грошах? (20.08.2024)

Уряд Німеччини розглядав скорочення допомоги Україні аж двічі. Але нині Берлін запевняє, що не має планів урізати підтримку Києва. Чи вистачить грошей, якщо в бюджеті ФРН "дірка"?
Політика20 серпня 2024 р.06:45 хв.
Більше публікацій