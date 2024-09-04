Шольц вкотре пообіцяв не послаблювати військову допомогу ЗСУ

На тлі даних про зменшення військової допомоги ЗСУ з бюджету ФРН канцлер знову пообіцяв не припиняти підтримку. "На нас можна повністю покладатися", - запевнив він і похвалив роботу німецьких систем ППО IRIS-T в Україні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) знову пообіцяв не послаблювати військову допомогу Україні - на тлі повідомлень про скорочення підтримки з німецького бюджету.

"Підтримка України з боку Німеччини не припиниться. Ми створили резерви, уклали оборонні контракти і вчасно забезпечили фінансування, щоб Україна могла і надалі повністю покладатися на нас", - сказав Шольц у середу, 4 вересня.

Шольц: IRIS-T в Україні має показник влучання понад 95%

Шольц виступав на військовій базі поблизу міста Тодендорф на півночі Німеччини, де в навчальному центрі проходять підготовку військові Збройних сил України (ЗСУ), на церемонії введення в дію першої німецької системи протиповітряної оборони (ППО) середнього радіусу дії (близько 40 кілометрів) IRIS-T SLM виробника зброї Diehl Defense.

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Збройні сили ФРН (Бундесвер) замовили шість таких систем, на які бюджетний комітет німецького парламенту (Бундестаг) виділив 950 мільйонів євро. Німеччина вже має на озброєнні американські системи середньої дальності Patriot, і доповнені системами IRIS-T вони стануть компонентом європейської ППО "Небесний щит" (European Sky Shield).

Ще до того, як Бундесвер прийняв на озброєння свою першу систему IRIS-T SLM, Німеччина профінансувала кілька таких систем для України для захисту від російських ударів. Наразі Німеччина поставила ЗСУ чотири з 12 обіцяних систем IRIS-T SLM, а ще дві планує доставити до кінця року. Також ФРН передала три системи IRIS-T SLS.

Шольц зауважив, що ці системи добре зарекомендували себе в Україні. "В Україні IRIS-T вже збили понад 250 ракет, безпілотників і ракет, і врятували незліченну кількість життів, маючи вражаючий показник влучання - 95 відсотків і навіть більше", - цитує канцлера агентство Reuters.