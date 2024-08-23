Боррель стривожений планами ФРН скоротити допомогу Україні

Німеччина відіграє провідну роль у військовій допомозі Україні серед країн Європи, тому плани тієї скоротити її є "поганою новиною", а ЄС слід "робити щось інакше" в цьому контексті, каже головний європейський дипломат.

Верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель назвав "тривожним" намір Німеччини вдвічі скоротити фінансування військової допомоги Україні в 2025 році.

"Оголошення про те, що Німеччина скоротить свою військову підтримку в наступні роки, це погана новина", - цитує його слова в п'ятницю, 23 серпня, агентство AFP.

Головний дипломат ЄС нагадав, що досі Німеччина "без особливого шуму" надавала Україні найбільшу військову допомогу серед країн Європи. "Тому можна сказати, що ми повинні робити щось інакше. Але поки що те, що ми робимо, робить в основному Німеччина", - зауважив Боррель.

ФРН розраховує компенсувати фінансування ЗСУ кредитами G7

Поява інформації про те, що в погодженому коаліцією проєкті бюджету Німеччини на 2025 рік фінансування військової допомоги Україні скорочене вдвічі - з восьми до чотирьох мільярдів євро - викликала бурхливі суперечки в самій ФРН.

Утім німецькі урядовці наполягають, що це не призведе до фактичного зменшення допомоги. За словами канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), його країна й надалі надаватиме Україні найбільшу підтримку в Європі. Він розраховує, що це вдасться забезпечити за рахунок кредитів Групи семи (G7) на 50 мільярдів доларів, відсотки за яким покриватимуться з доходів від заморожених активів Росії.

"З 50 мільярдами доларів разом із коштами, доступними на національному рівні, це буде більше, ніж те, що було доступно Україні з точки зору підтримки на сьогодні", - заявив Шольц цього тижня.