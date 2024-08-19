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Німеччина заявила про передання Україні третього ЗРК IRIS-T

Дмитро Шварц
19 серпня 2024 р.

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, в який увійшли комплекс IRIS-T, боєприпаси, дрони та високоточні гвинтівки.

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Комплекс IRIS-T SLM
Україна отримає від Німеччини третій комплекс IRIS-T SLMФото: Diehl Defence

Німеччина у понеділок, 19 серпня, оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, про що повідомляється на офіційному сайті уряду ФРН.

До нового пакету допомоги увійшов один зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLS (до цього Україна отримала два таких комплекси), 14 тисяч боєприпасів калібру 155 мм (до цього - 166 тисяч), 10 надводних дронів (до цього - 40), 26 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами (до цього - 262).

Крім цього, Україна отримає від Німеччини шість високомобільних інженерних екскаваторів, броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2 із запасними частинами (до цього - 21), 55 тисяч аптечок (до цього - 600 тисяч), 700 штурмових гвинтівок MK 556 (до цього - 2 425 одиниць), 10 високоточних снайперських гвинтівок HLR 338 з боєзапасом 240 тисяч патронів (до цього - 240 одиниць); 50 гвинтівок CR 308 (до цього - 481 одиниця).

Також Сили оборони України отримають матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів зі складів Бундесверу та промисловості.

Нагадаємо, що у липні Німеччина доставила в Україну третій зенітно-ракетний комплекс Patriot.

17 серпня газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) повідомила, що з наступного року Берлін може скоротити військову допомогу Києву вдвічі, а з 2027-го - удесятеро.

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