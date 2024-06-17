Бербок: Допомога Україні утримує війну подалі від ЄС та НАТО

Бербок: Допомога Україні утримує війну подалі від ЄС та НАТО17 червня 2024 р.
Міністерка закордонних справ Німеччини Аннелена Бербок (Annalena Baerbock) попередила про серйозні наслідки для Німеччини та НАТО, якщо вони не підтримуватимуть Україну у війні проти Росії.
"Якщо ми не продовжимо підтримувати Україну, то ми ризикуємо, що війська Путіна стоятимуть на кордоні з Польщею. Війна незабаром буде на території ЄС і НАТО", - сказала вона в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung, оприлюдненому у понеділок, 17 червня.
"Майже неможливо оцінити, скільки б це коштувало, якби нам довелося самим захищати свою свободу і безпеку. Зрештою, справа зводиться до одного: підтримка України також утримує війну подалі від нас самих", - додала вона.
Читайте також: Байден: Ризик війни з РФ зросте, якщо не допомагати Україні
Загроза нового напливу біженців
Бербок також попередила про загрозу нового напливу біженців. "Якщо Україна більше не зможе себе захистити - і я кажу це тим, хто відмовляється від підтримки, - тоді мільйони людей будуть змушені тікати. Зрештою, хто добровільно житиме під тортурами та окупацією?", - сказала міністерка. Також вона нагадала, що більше мільйона українців вже знайшли захист у Німеччині.
"Програш був би фатальним - для вільної України та вільної Європи. Саме тому країна потребує більшої підтримки", - підкреслила Барбок. Вона вкотре "терміново звернулася до всіх партнерів по всьому світу з проханням передати додаткові системи протиповітряної оборони" Києву.