Бербок: Допомога Україні утримує війну подалі від ЄС та НАТО

Програш у війні буде фатальним для України та Європи. Російські війська будуть на кордоні з Польщею, пояснила міністерка закордонних справ Німеччини.

Міністерка закордонних справ Німеччини Аннелена Бербок (Annalena Baerbock) попередила про серйозні наслідки для Німеччини та НАТО, якщо вони не підтримуватимуть Україну у війні проти Росії.

"Якщо ми не продовжимо підтримувати Україну, то ми ризикуємо, що війська Путіна стоятимуть на кордоні з Польщею. Війна незабаром буде на території ЄС і НАТО", - сказала вона в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung, оприлюдненому у понеділок, 17 червня.

"Майже неможливо оцінити, скільки б це коштувало, якби нам довелося самим захищати свою свободу і безпеку. Зрештою, справа зводиться до одного: підтримка України також утримує війну подалі від нас самих", - додала вона.

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Загроза нового напливу біженців

Бербок також попередила про загрозу нового напливу біженців. "Якщо Україна більше не зможе себе захистити - і я кажу це тим, хто відмовляється від підтримки, - тоді мільйони людей будуть змушені тікати. Зрештою, хто добровільно житиме під тортурами та окупацією?", - сказала міністерка. Також вона нагадала, що більше мільйона українців вже знайшли захист у Німеччині.

"Програш був би фатальним - для вільної України та вільної Європи. Саме тому країна потребує більшої підтримки", - підкреслила Барбок. Вона вкотре "терміново звернулася до всіх партнерів по всьому світу з проханням передати додаткові системи протиповітряної оборони" Києву.