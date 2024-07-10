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Авіабаза Рамштайн: стратегічно важлива для США і НАТО

Крістоф Гассельбах
10 липня 2024 р.

Американська авіабаза Рамштайн у Німеччині, де зустрічається контактна група для підтримки України у війні проти Росії, має величезне значення для операцій США і НАТО.

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Авіабаза Рамштайн є центром повітряних перевезень ВПС США по всьому світу
Авіабаза Рамштайн є центром повітряних перевезень ВПС США по всьому світуФото: Oliver Dietze/dpa/picture alliance

База військово-повітряних сил США Рамштайн - це окремий світ. Вона розташована на заході Німеччини, неподалік від міста Рамштайн-Мізенбах: це велика військова територія зі злітно-посадковими смугами, ангарами та численними будівлями. Ця база - ніби окреме містечко посеред сільської місцевості землі Рейнланд-Пфальц, ізольоване від решти світу горбистим ландшафтом довкола. І хоча авіабаза розташована на території Німеччини, вона користується імунітетом, як іноземне посольство: німецькі чиновники і політики можуть потрапити на територію лише з дозволу командувача американськими військами.

Тут працює близько дев'яти тисяч осіб. Це - найбільша база ВПС США в Європі. Поруч розташовано Регіональний медичний центр, біля громади Ландштуль, найбільший американський військовий госпіталь за межами США. Загалом, в регіоні навколо Кайзерслаутерна проживає близько 50 тисяч американців, включаючи членів родин військових. Вони мають власні школи, магазини та постачальників послуг і часто розраховуються доларами США. Ця американська база має, зокрема, й дуже важливе значення для економіки цього регіону.

Зростання значення Рамштайну

Усе почалося в 1952 році на аеродромі, що використовувався гітлерівськими Люфтваффе під час Другої світової війни і був захоплений армією США незадовго до закінчення війни в 1945 році. Аеродром і його адміністративне крило поступово розросталися і перетворювалися на дедалі більший комплекс для американських військ у Німеччині і, зрештою, для НАТО.

Підготовка до авіатранспортних навчань "Великий підйом" (Big Lift) на базі Рамштайн в 1963 році
Підготовка до авіатранспортних навчань "Великий підйом" (Big Lift) на базі Рамштайн в 1963 роціФото: Roland Witschel/picture alliance

З 1971 року в Рамштайні дислокується Командування військово-транспортних перевезень і його транспортні літаки. У 1973 році штаб-квартира Військово-повітряних сил США в Європі була перенесена з Вісбадена до Рамштайна. Через рік Рамштайн також став командним центром НАТО з управління військово-повітряними силами. З Рамштайна НАТО контролює протиракетну оборону Альянсу, а також космічну діяльність країн-членів. Крім того, NASA також іноді використовує Рамштайн для дослідницьких польотів.

Імовірно, що до 2005 року - це ніколи не було офіційно підтверджено - на авіабазі також зберігалася ядерна зброя, яка, на думку експертів, була вивезена якраз того року. База Бюхель в регіоні Айфель зараз є єдиним місцем у Німеччині, де зберігається американська ядерна зброя.

Управління бойовими дронами

Військово-повітряна база Рамштайн має величезне значення для збройних сил США в усьому світі. Це найважливіший вузол для транспортування вантажів і військ ВПС США, особливо для місій в Африці, на Близькому Сході та в Східній Європі.

У Рамштайні розташовано центр управління польотами для контролю американськими військовими операціями в усьому світі, під час яких використовуються бойові безпілотники. Саме в цьому полягає особливе значення цієї військово-повітряної бази, важливість якої лише зростає. Це неодноразово призводило до дискусій про можливу причетність Німеччини до цілеспрямованих вбивств підозрюваних у тероризмі осіб в Азії та Африці. У 2013 році, коли такі закиди з'явилися в ЗМІ, тодішній президент США Барак Обама заявив, що Німеччина не є "відправною точкою" для атак з використанням безпілотників, хоча подібні закиди все одно продовжували лунати. Використання безпілотників Обама назвав найважливішим інструментом у так званій "глобальній війні з тероризмом".

Бойовий безпілотник США Predator: США знищили численних підозрюваних у тероризмі за кордоном за допомогою бойових безпілотників
Бойовий безпілотник США Predator: США знищили численних підозрюваних у тероризмі за кордоном за допомогою бойових безпілотниківФото: Col. Leslie Pratt/epa/picture alliance

На перші шпальти видань у середині 2000-х ця американська військова авіабаза потрапила й у зв'язку з інформацією про буцімто повітряні перевезення підозрюваних у тероризмі в'язнів, яких доправляли до секретних тюрем, такі перевезення начебто здійснювалися й через Рамштайн. 

Евакуаційні рейси з Афганістану

Аеродром регулярно використовується й для евакуаційних рейсів. Рамштайн відігравав центральну роль під час евакуації людей з Афганістану влітку 2021 року після того, як до влади в цій країні прийшли таліби. Територія військово-повітряної бази на деякий час перетворилася на величезне наметове містечко, в якому тимчасово розміщувалися евакуйовані.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну саме в Рамштайні на запрошення глави Пентагону Ллойда Остіна відбулася перша зустріч міністрів оборони кількох десятків країн світу для координації надання Києву військової допомоги. Після цього всі подальші зустрічі Контактної групи з оборони України неформально називаються зустрічами у форматі "Рамштайн".

Конференція на підтримку України в Рамштайні: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (ліворуч) з міністром оборони США Ллойдом Остіном
Конференція на підтримку України в Рамштайні: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (ліворуч) з міністром оборони США Ллойдом ОстіномФото: Heiko Becker/REUTERS

Терористичний напад та катастрофа під час авіашоу на базі Рамштайн

У 1980-х роках військово-повітряна база Рамштайн двічі привертала до себе особливу увагу у світі. У серпні 1981 року члени лівацького терористичного угруповання "Фракція Червоної армії" (Rote Armee Fraktion, RAF) вчинили бомбовий напад на авіабазу. Внаслідок теракту 20 осіб зазнали поранень, дехто дістав тяжких травм.

У серпні 1988 року під час авіашоу, що відбувалось на авіабазі Рамштайн, зіштовхнулись у повітрі два італійських літаки. Один з них упав на глядачів: 35 людей загинули на місці, інші 35 померли згодом від отриманих поранень, ще сотні осіб були поранені. Авіакатастрофа в Рамштайні стала однією з найбільших в історії авіашоу у світі. Після цієї трагедії в Рамштайні більше не проводили жодних авіашоу.

Катастрофа під час авіашоу на базі Рамштайн  в 1988 році забрала життя 70 осіб
Катастрофа під час авіашоу на базі Рамштайн  в 1988 році забрала життя 70 осібФото: Kling/dpa/picture-alliance

Трамп хотів зменшити кількість військ США у Німеччині

Під свого президентства Барак Обама кілька разів зупинявся на базі в Рамштайні. Дональд Трамп зробив те ж саме на посаді президента у 2018 році, повертаючись після відвідування військової бази США в Іраку.

Саме Дональд Трамп влітку 2020 року оголосив про масове скорочення американських військ, дислокованих у Німеччині. Він обґрунтував це тим, що Німеччина, мовляв, недостатньо коштів витрачає на свою оборону. Зрозуміло, що це скорочення мало стосуватися, зокрема, й бази Рамштайн. Колишній головнокомандувач американськими військами в Європі генерал Бен Ходжес тоді різко розкритикував ці плани, назвавши їх "колосальною помилкою". "Це рішення ілюструє, що президент не зрозумів, наскільки американські війська, дислоковані в Німеччині, є важливими для безпеки Америки", - наголошував він в інтерв'ю журналу Der Spiegel.

Дональд Трамп хотів значно скоротити присутність американських військ у Німеччині
Дональд Трамп хотів значно скоротити присутність американських військ у НімеччиніФото: Nicolas Armer/dpa/picture alliance

Однак це рішення так і не було реалізовано, адже через кілька місяців у США до влади прийшов демократ Джо Байден. Якщо Дональда Трампа буде переобрано президентом США, присутність американських військ у Німеччині і, відповідно, важлива роль авіабази Рамштайн, знову може бути поставлена під сумнів.

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