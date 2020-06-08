Виведення американських військ може завдати економічного удару по німецьких містах

Якщо повідомлення ЗМІ про плани президента США Дональда Трампа остаточно вивести з ФРН тисячі американських військовослужбовців підтвердяться, то це матиме далекосяжні геополітичні та безпекові наслідки.

Але набагато відчутнішими ці наслідки стануть для тих німецьких регіонів, містечок та громад, де вже понад 70 років дислокуються американські військові з'єднання та компактно проживають родини військових зі США.

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Поки що офіційних підтверджень інформації ЗМІ про плани Білого дому скоротити чисельність американських військ у Німеччині не було. Однак, за даними ділового видання The Wall Street Journal, до вересня цього року загальна чисельність американського військового контингенту, дислокованого в Німеччині, зменшиться на 9,5 тисячі осіб - до 25 тисяч військовослужбовців.

Утім, навіть якщо це й станеться, поки що незрозуміло, на яких саме базах відбудуться скорочення. Це неабияк занепокоїло низку німецьких громад, адже перед ними вже зараз постає питання, що саме така перспектива може зрештою означати для їхнього бізнесу та для місцевої економіки загалом.

Маленькі міста, потужна присутність

Практично увесь цей час після Другої світової війни невеличкі міста на півдні та заході Німеччини, як-от Графенвер у Баварії або Рамштайн у землі Рейнланд-Пфальц, жили й розвивалися переважно завдяки присутності там тисяч американських військовослужбовців, їхніх сімей та американських цивільних осіб, задіяних на військових базах.

Приміром, офіційна кількість населення міста Рамштайн-Мізенбах - менше вісьмох тисяч жителів. За німецькими мірками це небагато. Проте, на сусідній авіабазі Рамштайн дислокується майже така сама кількість американських військовослужбовців та ще майже вдвічі більше членів їхніх родин. Тож у підсумку виходить, що в цьому регіоні навколо міста Рамштайн-Мізенбах проживає приблизно втричі більше людей, так чи інакше пов'язаних з військовою присутністю, ніж самих місцевих жителів.

Ця відмінність ще більше впадає в око, якщо поглянути на баварське місто Графенвер, де місцеве населення незначно перевищує шість тисяч жителів, що вкрай мало у порівнянні з розташованим там американським військовим контингентом у понад 10 тисяч військовослужбовців, не беручи до уваги ще й тисячі членів їхніх родин.

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Інші південнонімецькі міста і містечка, як-от Ансбах з населенням 42 тисячі осіб, Вісбаден з населенням 290 тисяч осіб і Беблінген з 50 тисячами жителів, також стали домівкою для тисяч американських військовослужбовців, цивільних осіб та їхніх сімей.

Про хотдоги та хрусткі смажені ковбаски

Щоб переконатися в тому, чому виведення американських військ матиме глибокі економічні наслідки для цих міст та містечок, варто хоча б прогулятися вулицями баварського Графенвера.

Серед вивісок підприємств і установ, які тут побачиш, Bank of America Military Bank, American Motors - продаж автомобілів у стилі мілітарі, Tortuga TexMex Bar & Grill, американський ресторан Cheers або готель Homestead. Певна річ, що такі підприємства не знайдеш у середньому німецькому місті, що цілком зрозуміло.

На вебсайті готелю Homestead зазначається, що він "з 2006 року надає найкраще і високоякісне тимчасове житло військовим і цивільним особам", а сайт ресторану Cheers не без гордості запевняє, що він "підтримує війська з 1985 року".

Щороку в місті проводять німецько-американський фестиваль, що завжди стає великою економічною подією, на яку з надією чекають торговці ковбасками й хотдогами. Сім десятиліть постійної американської присутності залишили глибокі коріння в таких містах, як Графенвер. Тут годі когось здивувати численними німецько-американськими сім'ями та спільними підприємствами.

Американо-німецькі фестивалі вже давно стали традицією

Крім того, по всій Німеччині чимало місцевих німецьких цивільних працюють як на базах, так і на різних підприємствах, що обслуговують американські громади. За статистикою, в цілому в ФРН близько 12 тисяч німецьких цивільних осіб зайняті на роботах, пов'язаних з американськими військовими, а значно більше опосередковано через надання різноманітних товарів і послуг.

Тривале скорочення

Утім, слід визнати, що скорочення чисельності американського військового контингенту в Німеччині не є чимось новим. Цей процес триває вже впродовж багатьох років. Офіційні дані уряду ФРН свідчать, що в період з 2006 по 2018 рік чисельність американських військ, дислокованих у Німеччині, скоротилася більш ніж удвічі - з 72,4 тисячі до нинішніх 34 тисяч військовослужбовців.

Ще проведене 2001 року дослідження Трірського університету показало, що лише авіабаза Рамштайн і прилегла авіабаза Шпангдалем привнесли близько 1,4 мільярда євро або 1,7 мільярда доларів у перерахунку в місцеву економіку і забезпечили створення та існування близько 27 тисяч робочих місць у регіоні.

Відтоді чисельність американських громад, пов'язаних з розташованими в Німеччині військовими базами, значно скоротилися. Так само відчутно знизився й їхній вплив на місцеву економіку.

Але безперечно одне, що закриття баз або скорочення чисельності дислокованих військових матиме серйозні наслідки для місцевої економіки. Тут як приклад можна навести проведене 2014 року закриття військового гарнізону в Бамберзі на півночі Німеччини. Це добряче позначилося на місцевій економіці, тож чимало німецьких громадян, що проживають у містах, пов'язаних з американськими військовими базами, рішуче виступають проти закриття цих баз.

Економічний тягар для федерального уряду

Існує ще один маловідомий економічний аспект американської військової присутності в Німеччині.

У той час, як Дональд Трамп без угаву критикував Німеччину за буцімто невиконання нею своїх зобов'язань щодо витрат на оборону в рамках зобов'язань НАТО, німецький федеральний уряд сумлінно витрачав багатомільйонні суми на підтримку та експлуатацію американських баз у країні. Так, у серпні минулого року стало відомо, що з 2012 року уряд ФРН виділив 243 мільйони євро, що становить 270 мільйонів доларів у перерахунку, на покриття пов'язаних з перебуванням американських військ витрат.

Утримання американських військових баз на території ФРН дорого коштує німецькому федеральному бюджету

Ці кошти пішли на виплати колишнім працівникам і покриття експлуатаційних витрат, у тому числі пов'язаних з експлуатацією будівель та інших об'єктів нерухомості. Таким чином, хоча присутність американських військовослужбовців і членів їх сімей дійсно забезпечує значний економічний підйом для громад, де вони дислокуються, загалом економічна вигода від цього для федерального бюджету сумнівна.

А які ж перспективи?

Поки що достеменно невідомо, якими будуть наслідки виведення американських військ для таких містечок, як Рамштайн-Мізенбах або Графенвер. Навіть якщо цифра про скорочення контингенту на 9,5 тисячі осіб точна, поетапне виведення військ можуть поширити на всі такі бази в Німеччині. Це пом'якшуватиме наслідки для кожної окремої бази та місцевої громади й даватиме останнім трохи більше можливостей для адаптації до нових економічних умов.

А ще - це, ймовірно, змусить їх задуматися і підготуватися до змін у довгостроковій перспективі, адже одного дня американські війська все-таки можуть піти остаточно.