Для чого НАТО створює космічний центр на базі Рамштайн

Майже рік тому НАТО оголосило космос окремою сферою проведення операцій поряд з повітряною, сухопутною та морською сферами, а також кіберпростором. Тепер це рішення знаходить практичне втілення. Міністри оборони 30 держав-членів НАТО на своєму засіданні у четвер, 22 жовтня, вирішили створити новий космічний центр на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Загрози для супутників від Росії та Китаю

На пресконференції в Брюсселі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив необхідність нового центру так: "Деякі держави - включно з Росією та Китаєм - розробляють системи, які можуть осліпити, вивести з ладу або збити супутники". "Це матиме серйозні наслідки як для військової, так і цивільної діяльності на Землі", - застеріг генсек.

Єнс Столтенберг (фото з архіву)

"Те, що відбувається у космосі, грає важливу роль для того, що ми можемо робити на Землі. Комунікації, навігація, стільниковий зв'язок, військові системи зв'язку, передача даних - все це залежить від космічних систем", - додав Столтенберг. Він також вказав на ключову роль космосу у відслідковуванні запусків ракет.

Варто зауважити, що космос і раніше був важливою частиною діяльності НАТО. Наприклад, в Альянсі зауважували, що супутникові знімки територій на Сході України впливали на рішення НАТО, які стосувалися конфлікту на Донбасі. Однак саме в останні пару років у Європі та США дедалі більше непокояться через безпеку своєї космічної інфраструктури.

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Засоби стримування у космосі

Постійна представниця США при НАТО Кей Бейлі Хатчісон на брифінгу перед початком засідання міністрів оборони зазначила, що Альянс хоче знайти правильний підхід до космосу, який включатиме також і засоби стримування від спроб порушити супутникові системи країн НАТО. Деталей вона не навела, хоча, як відомо, США так само, як Росія та Китай, володіють озброєннями, спроможними уражати супутники.

Крім того, посолка висловила надію на "згоду всіх активних у космосі країн бути транспарентними та обмінюватися інформацією, щоб не виникало ні нещасних випадків, ні конфліктів". Хатчісон вказала на загрозу зіткнення супутників між собою або ж з космічним сміттям - внаслідок як помилки, так і випадковості. Як відомо, на навколоземних орбітах зараз перебувають понад 2000 супутників у робочому стані, а також велика кількість сміття. Експерти говорять про кілька десятків тисяч об'єктів, які можуть становити загрозу для супутників.

Без супутникової навігації проведення операцій і місій НАТО суттєво ускладниться

Чим займатиметься космічний центр НАТО в Рамштайні?

Чи буде новий центр у Рамштайні, своєю чергою, розробляти системи озброєння? Столтенберг запевняє, що НАТО не переслідує мету мілітаризації космосу. Він визначив три завдання нового космічного центру. По-перше, йдеться про координацію космічної діяльності держав НАТО: оскільки у різних держав НАТО різні космічні можливості, центр у Рамштайні дозволить їх координувати та обмінюватися інформацією.

По-друге, місії та операції Альянсу підтримуватимуться з космосу - передусім, комунікаціями та супутниковими знімками. Центр забезпечуватиме зв'язком та надаватиме інформацію всім державам Альянсу, які залучені до тієї чи іншої місії. Як приклад Столтенберг навів операції в Афганістані та Косовому, а також розміщені на ротаційній основі в країнах Балтії та Польщі чотири батальйони НАТО.

І наостанок ідеться про захист космічних систем держав НАТО. Це завдання центр вирішуватиме шляхом обміну інформацією про потенційні загрози між державами Альянсу. "Обмін інформацією, обмін передовим досвідом - це один зі шляхів захисту національних космічних систем, які важливі для всього Альянсу", - додав Столтенберг.

Чому НАТО обрало базу Рамштайн для космічного центру?

Річ у тім, що на авіабазі Рамштайн вже зараз розміщене командування військово-повітряними силами НАТО. Воно відповідає також і за протиракетну та протиповітряну оборону, і за космос. Тож частина експертів і техніки вже й так перебувають на місці.

Скільки персоналу працюватиме в космічному центрі, поки невідомо. Столтенберг уточнив, що спершу кількість співробітників буде обмеженою, але вона збільшуватиметься. На запитання, коли центр почне свою роботу, генсек не відповів.