Великобританія надасть Києву 650 ракет для ППО

Великоританія надасть Україні 650 ракет для ППО вартістю 162 мільйони фунтів стерлінгів. Передача першої партії очікується вже до кінця цього року.

Великобританія передасть Україні 650 легких багатоцільових ракет (LMM) вартістю 162 мільйони фунтів стерлінгів для посилення потенціалу протиповітряної оборони (ППО) України. Як йдеться у повідомленні на сайті британського уряду, черговий пакет допомоги оголосить міністр оборони Джон Хілі у п'ятницю, 6 вересня, на зустрічі Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн").

"Відповідно до зобов'язань нового уряду прискорити постачання допомоги, очікується, що перша партія ракет LMM, про яку буде оголошено сьогодні, буде передана до кінця цього року, - йдеться у повідомленні. - Ракети, вироблені компанією Thales на заводі в Белфасті, є дуже універсальними і можуть запускатися з різних платформ на суші, морі і в повітрі".

Також у уряді Великобританії нагадали, що на початку поточного тижня в Лондоні відбулася зустріч Джона Хілі та міністра оборони України Рустема Умєрова, де вони обговорили, як Британія продовжуватиме нарощувати підтримку Києва протягом наступних місяців. "На цій зустрічі міністр оборони підтвердив, що до кінця цього року розпочнеться постачання артилерійських боєприпасів на суму 300 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки військових зусиль України", - йдеться у повідомленні.

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Важливий поштовх українській ППО

Міністр оборони Великобританії Джон Хілі наголосив, що зобов'язання з поставки ракет "дасть важливий поштовх українській протиповітряній обороні і демонструє прихильність нашого нового уряду до посилення підтримки України".

"Сьогодні разом з нашими міжнародними партнерами ми покажемо, що ми єдині в підтримці України. І ми обговоримо, як найкраще ми можемо працювати разом, щоб покращити підтримку. Тому що безпека Великобританії та Європи починається в Україні", - заявив Хілі.

Нагадаємо, що 5 вересня президент Румунії Клаус Йоганніс підписав ініційований румунським урядом законопроєкт про надання Україні зенітного ракетного комплексу (ЗРК) Patriot, який днями схвалили обидві палати парламенту країни.

Також повідомлялось, що перед проведенням засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться зустріч канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) з президентом України Володимиром Зеленським.