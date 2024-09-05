Президент Румунії санкціонував передачу Україні ЗРК Patriot

Ініційований урядом Румунії законопроєкт про передачу Україні системи ППО Patriot, який підтримали дві палати румунського парламенту, підписав президент Клаус Йоганніс. Коли саме ЗСУ отримають ці комплекси, невідомо.

Президент Румунії Клаус Йоганніс (Klaus Iohannis) підписав у четвер, 5 вересня, ініційований румунським урядом законопроєкт про надання Україні зенітного ракетного комплексу (ЗРК) Patriot, який днями схвалили обидві палати парламенту країни. Про це повідомив офіційний сайт президента Румунії.

Йоганніс ще в травні заявив, що після зустрічі з президентом США Джо Байденом готовий обговорити з Вищою радою оборони країни, чи може вона надати Україні Patriot для посилення протиповітряної оборони (ППО). У червні Вища рада оборони погодилась передати один ЗРК, але з умовою.

Як зазначає румунська служба "Радіо Свободи" , для передачі Україні системи був необхідний саме законопроєкт, який мав підтримати парламент. В ухваленому депутатами документі йдеться, що Румунія поставить Patriot у конфігурації 3+. Ці системи вважаються найсучаснішими з усіх комплексів Patriot, оскільки можуть застосовувати протиракети PAC-3, котрі спроможні вражати балістичні цілі.

Строки передачі Україні цієї системи ППО поки що не відомі.

Що хоче Румунія замість подарованого Україні Patriot?

У законопроєкті зазначається, що Румунія надішле до США письмовий запит щодо отримання заміни переданому Україні ЗРК.

У 2017 році Румунія уклала зі США угоду на чотири мільярди доларів про купівлю семи Patriot, які випускає американська корпорація RTX. Та угода досі вважається найбільшим румунським контрактом на закупівлю озброєнь. Перша партія цих ЗРК була доставлена в 2020 році. Наразі Румунія отримала чотири системи, експлуатуються з яких дві, одну з них вона і передасть Україні.

Румунія, яка стала членом НАТО з 2004 року, а членом ЄС - з 2007 року, має 650-кілометровий кордон з Україною, а на її території неодноразово виявляли уламки російських дронів, якими РФ атакувала українські порти, розташовані через кордон на річці Дунай.

В Україні подякували Румунії за Patriot

Президент України Володимир Зеленський подякував румунському колезі за підписання закону про передачу Patriot.

"Це значний внесок у посилення захисту нашого неба, наших громадян та цивільної інфраструктури від російського ракетного терору, а також сильне свідчення справжньої дружби та стратегічного партнерства між нашими країнами", - написав Зеленський у соціальній мережі X.